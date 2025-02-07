Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман

Старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA) та ведуча подкасту "кремлівське досьє" Ольга Лаутман звертає увагу на те, що Трамп своїми зовнішньополітичними заявами вміло відволікає увагу від справді важливих процесів. Це – демонтаж американських інституцій та вороже поглинання Маском федерального уряду США. Вона акцентує увагу, що це – авторитарна тактика, яку росія використовує десятиліттями.

Якими б лютими і обурливими не були останні коментарі Трампа щодо анексії Гази, він є майстром відволікання уваги. Він навмисно робить запальні заяви, знаючи, що вони будуть домінувати в заголовках і відволікатимуть увагу від його небезпечних дій – в цьому випадку, від захоплення влади. Я не кажу, що Трамп не вторгнеться в Газу – він цілком може це зробити, але це не станеться сьогодні.

Зараз нам потрібно зосередитися на тому, що відбувається в реальному часі: демонтаж американських інституцій, вилучення конфіденційних урядових даних, включно з нашими даними, і вороже поглинання федеральних агентств Маском і його необраними, неперевіреними оперативниками. Ми повинні сприймати слова Трампа серйозно, але ми не можемо дозволити їм відволікти нас від авторитарної реструктуризації нашого уряду, яка розгортається на наших очах.

Щойно провідні ЗМІ нарешті почали висвітлювати вороже поглинання федерального уряду США, ставлячи під сумнів дії Трампа і Маска, спрямовані на те, щоб випотрошити кожне відомство і захопити контроль над найбільш чутливими фінансовими та розвідувальними системами Америки, Трамп зробив ще один вибуховий коментар, щоб переорієнтувати розмову і миттєво фокус змістився.

Це класична авторитарна тактика, і я спостерігала, як росія використовує її протягом десятиліть. Чи то через фальшиві прапори, чи то через контрольовані державні ЗМІ, Кремль давно зрозумів, що якщо ви контролюєте розмову, ви контролюєте суспільне сприйняття. Поки світ дивиться в один бік, вони консолідують владу і посилюють свою хватку за лаштунками.

І зараз Трамп і Маск роблять саме це.

Проєкт 2025 втілюється. Федеральний уряд демонтується з блискавичною швидкістю

Оскільки платіжні системи Казначейства, Medicare і Medicaid, розвідувальні служби та федеральні ІТ-системи зараз знаходяться під контролем Маска, мова йде не просто про політичний вплив –йдеться про потенційну підготовку до розграбування уряду США і використання агентств проти нас. Кожен крок свідчить про те, що за лаштунками відбувається щось набагато більше.

Трохи більше ніж за два тижні після повернення Трампа до влади ми вже спостерігаємо, як "Проєкт 2025" втілюється в життя. ФБР піддається чистці, щонайменше 6 000 агентів опинилися під загрозою звільнення, що підриває федеральну правоохоронну систему і робить США вразливими до зовнішніх і внутрішніх загроз та атак. Незалежних генеральних інспекторів було звільнено, а USAID було ліквідовано, знищивши один з найефективніших інструментів розбудови демократії та надання термінової гуманітарної допомоги в Америці, що стало величезною геополітичною перемогою росії та Китаю, які тепер заповнять порожнечу, що залишили США.

Міністерство освіти планують закрити, позбавивши студентів федерального захисту, скоротивши державну освіту та ліквідувавши грантове фінансування. Тим часом, ЦРУ зараз піддається чистці, причому "викуп", який може бути потенційно незаконним, пропонується всім співробітникам під виглядом "приведення у відповідність до пріоритетів Трампа". Насправді це спроба витіснити експертів з національної безпеки, які могли б протистояти авторитарному поглинанню, і величезний подарунок росії та всім іншим супротивникам.

Правила гри росії. Диверсії, фальшиві прапори, репресії та розкрадання державних ресурсів

росія – майстер у використанні відволікаючих тактик, щоб відволікти увагу від серйозних політичних зрушень або внутрішнього перерозподілу влади.

Коли режим хоче посилити свою владу, він викидає наратив і фабрикує кризу або скандал –реальний або сфабрикований, щоб домінувати в новинному циклі. Коли уряд намагається реструктуризувати владу або проштовхнути серйозні зміни, він створює відволікаючі чинники. Зовнішній конфлікт, внутрішня криза або сфабрикована "загроза" національній безпеці заполоняють ЗМІ, забезпечуючи відволікання уваги громадськості.

Тим часом, за лаштунками приймаються важливі політичні та фінансові рішення, які змінюють країну – переписуються закони або готуються чергові репресії. У цей час величезні суми державних ресурсів непомітно зникають у кишенях Кремля та його олігархів.

На жаль, зараз ми спостерігаємо розгортання тієї ж самої гри у Сполучених Штатах.

Майже кожне федеральне відомство перебуває в облозі. Йдеться не лише про реформування уряду чи скорочення бюджету – йдеться про його демонтаж зсередини. Органи правопорядку, розвідка, національна безпека і державні установи систематично захоплюються і руйнуються, що робить американців більш вразливими вдома і за кордоном, оскільки хаос поширюється.

І це лише початок, і ситуація буде загострюватися.

Маск захоплює уряд. Його контроль над американськими системами – справжня надзвичайна ситуація

Поки Трамп домінує в новинному циклі з обурливими коментарями, Ілон Маск захоплює уряд США зсередини.

Маск захопив контроль над фінансовими системами, через які проходять трильйони доларів платежів. Його неперевірені "бійці" отримали доступ до платіжної інфраструктури Казначейства, а це означає, що вони можуть за власним бажанням заморозити чеки соціального страхування, повернення федеральних податків, військові пенсії, Medicare і Medicaid, а також критично важливе державне фінансування. Кар'єрні чиновники були заблоковані від ключових систем, а урядові дані копіюються і зберігаються під контролем Маска, в тому числі номери соціального страхування, податкові декларації та засекречені федеральні записи.

Тим часом, Томас Шедд, співробітник Маска, який зараз очолює Службу технологічної трансформації (TTS) Адміністрації загальних служб (GSA), відкрито визнав, що адміністрація планує широко впроваджувати ШІ в усі державні системи.

Шедд сказав урядовим технічним працівникам, що вони повинні "змінити" Login.gov, федеральну систему, яка використовується для доступу до записів соціального забезпечення, медичної допомоги та податкової служби. Працівники одразу ж позначили це як незаконне завдання, але команда Маска все одно продовжує рухатися вперед.

Залишайтеся зосередженими. Як це зробити

Запальні заяви Трампа щодо Гази покликані відволікти увагу ЗМІ. Справжня надзвичайна ситуація полягає в тому, що Маск і Трамп руйнують американські інститути, захоплюють контроль над фінансовими системами, проводять чистку агентств і отримують доступ до наших конфіденційних даних і контроль над ними.

Ось що потрібно зробити. Зателефонуйте своїм сенаторам, представникам та місцевим чиновникам. Вимагайте відповідей: Хто дозволив Ілону Маску доступ до казначейства, федеральних систем та наших приватних даних?

Для кого вони копіюють наші дані? Що вони планують з ними робити?

Які існують запобіжники, щоб він не зміг зупинити виплати американцям або перенаправити кошти?

Як наші дані захищені від незаконного відстеження та масового збору за допомогою ШІ?

Де нагляд Конгресу за цією операцією? Підіймайте шум у соціальних мережах і привертайте увагу до того, що відбувається.

Зосередженість є ключовим чинником, оскільки тактика Трампа передбачувана.

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