Старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA) та ведуча подкасту "кремлівське досьє" Ольга Лаутман у своєму блозі зібрала докупи всі проблеми, з якими зіштовхнувся путінський режим і які поступово ведуть його до краху. Якщо, звісно, не врятує непродумана політика Трампа і Ко.

росія пережила дуже погані кілька тижнів. Її ретельно створений публічний імідж могутності є не більше ніж ілюзією – відображенням, яке спотворює реальність, щоб приховати свої слабкості. Ця ілюзія руйнується, оголюючи державу, обтяжену економікою, що скорочується; альянсами, що хитаються; і надмірно роздутими збройними силами. Від Сирії до Грузії, від Румунії до України – тріщини у геополітичних амбіціях москви розширюються. Зі зростанням опору постає питання: чи стане президентство Трампа наступного місяця рятівним колом для москви, якого вона відчайдушно потребує?

Економіка, підтримувана війною, скорочується

російська економіка розвалюється, а рекордно високі відсоткові ставки, 22% для бізнесу і 25% для фізичних осіб – стримують зростання в усіх галузях. Рішення Центрального банку підвищити ставки до 21% в жовтні викликало жорстку критику, зокрема з боку російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), оскільки бізнес намагається впоратися зі стрімким зростанням вартості запозичень. На відміну від попередніх криз, цей цикл високих ставок не демонструє жодних ознак послаблення, що підкреслює зростаючу нестабільність у російській економіці.

Сирія: крах Асада підриває москву

Після більш ніж десятирічної підтримки жорстокого режиму Башара Асада в Сирії та пособництва у вбивстві сотень тисяч сирійців, росія стає свідком краху своїх інвестицій. Асад, сумнозвісний хімічними атаками, військовими злочинами, злочинами агресії та масовими звірствами, втік до росії після швидкого краху свого режиму. Незважаючи на обіцянки москви про непохитну підтримку, вона не змогла її надати, що свідчить про зменшення глобального впливу росії. Зараз вона намагається евакуювати своє обладнання і персонал, одночасно додаючи ще одного диктатора до своєї колекції провалених операцій, пропонуючи Асаду притулок в рф.

Я щиро вітаю сирійський народ, який ніколи не припиняв боротьбу за свободу, гідність і справедливість.

Румунія викриває гібридні загрози росії

У Румунії на втручання росії у нещодавні президентські вибори відповіли рішучими діями. Конституційний суд анулював результати виборів після того, як служби безпеки країни викрили "російські гібридні дії", які використовували TikTok для просування прокремлівського кандидата. "Ці вибори стали випробуванням на стійкість всього Європейського Союзу", – сказав член Європейського парламенту Зігфрід Мурешан. Румунія вжила швидких і рішучих заходів, викривши і нейтралізувавши зусилля росії. Це слугує важливим уроком для США та інших європейських країн щодо правильного способу протистояння російському втручанню у вибори та захисту демократичних процесів.

Грузія: протести проти впливу кремля

У Грузії щодня спалахують масові протести проти проросійської партії "Грузинська мрія" після втручання росії та фальсифікації виборів. Грузини стають все більш стійкими та організованими, не піддаючись жорстокій російській тактиці побиття з боку сил режиму та тітушок (бандитів у масках), задіяних режимом. Вони швидко формують загони самооборони, щоб захистити себе від головорізів нелегітимного, жорстокого проросійського режиму. Ця непокора віддзеркалює опір, який спостерігався в Україні під час протестів на Майдані, де українці, незважаючи на подібну тактику з боку росії, зрештою перемогли у своїй боротьбі за свободу.

Попередження для інших держав-клієнтів росії

Інші підтримувані росією режими повинні прислухатися: обіцянки москви щодо захисту і стабільності є порожніми. Після викачування ресурсів і використання альянсів кремль відмовляється від своїх ставлеників, коли ціна стає занадто високою. Крах Асада має стати ще одним уроком.

Чи врятує Трамп росію?

Військові втрати росії в Україні є катастрофічними: сотні тисяч солдатів загинули, а величезна кількість техніки була знищена. Оскільки росія намагається утримати контроль над своїми маріонетками, її геополітичні амбіції явно випереджають її можливості.

Повернення Трампа до Білого дому може надати москві рятівне коло, якого вона відчайдушно потребує. Він пообіцяв скоротити американську допомогу Україні, підриваючи опір Києва і підштовхуючи до переговорів з терористичною державою, яка чинить геноцид. Такий крок підбадьорить росію і зведе нанівець невеликий прогрес, досягнутий у протидії глобальній російській агресії. Я можу лише сподіватися, що Європа готується до такого сценарію і має план продовження тиску на москву.

У найближчі тижні президент Байден повинен зробити все, що в його силах, щоб посилити підтримку України з боку США, забезпечивши Київ військовими ресурсами, необхідними для максимального відтіснення російських сил до вступу Трампа на посаду. Необхідно негайно надіслати додаткову військову техніку для посилення оборони України та зміцнення її позицій.

Поки ця боротьба розгортається, пам'ятайте про українців і грузинів у своїх думках. Їхня мужня боротьба за свободу і краще майбутнє – це не лише захист своїх народів, але й боротьба за демократію в усьому світі.

Джерело