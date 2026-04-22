США продовжили виняток із санкцій на продаж російської нафти

Бессент раніше обіцяв не продовжувати виняток.

Адміністрація президента Дональда Трампа вирішила зберегти дію санкційного винятку, що дозволяє продаж російської нафти, ще на 30 днів.

Про це повідомляє міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, рішення стало відповіддю на звернення понад десяти бідних країн, які порушили це питання під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Про це повідомляє The New York Times.

Рішення виявилося несподіваним: раніше Бессент публічно заявляв, що виняток продовжено не буде. Однак наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів змінило позицію і виняток таки отримав продовження.

Чинний виняток із санкційного режиму дозволяє низці країн продовжувати закуповувати російську нафту, не наражаючись на американські обмеження. Тридцятиденне продовження дає цим державам додатковий час, однак не знімає питання про подальшу долю винятку.