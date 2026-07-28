Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенат США досяг домовленості щодо санкційного пакету Грема

28 липня 2026, 17:30
Сенат США досяг домовленості щодо санкційного пакету Грема
Фото: Укрінформ
Законопроєкт дає Трампу право запровадити мита проти п'ятірки найбільших покупців російської нафти та газу.

Двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо законопроєкту, який дозволить Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів та Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп дав зрозуміти, що підтримує захід, ініціатором якого виступав покійний сенатор Ліндсі Грем. Процедурне голосування призначено на вівторок ввечері. Законопроєкт наділяє президента повноваженнями запроваджувати мита проти п'ятірки найбільших покупців російської сирої нафти й природного газу, а також проти п'яти країн, які найбільше сприяють росії в ухиленні від енергетичних санкцій. Окремо документ продовжує дію санкцій проти Ірану.

Хоча законопроєкт довго виборювали прихильники України, він може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією – провідними покупцями російських енергоресурсів. У вівторок ввечері з сенаторами, що підтримують ухвалення законопроєкту, зустрінеться Зеленський.

Дональд ТрампСенат СШАсанкціі проти росіїЛіндсі Грем

Останні матеріали

Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 20:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється