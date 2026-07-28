Сенат США досяг домовленості щодо санкційного пакету Грема

Законопроєкт дає Трампу право запровадити мита проти п'ятірки найбільших покупців російської нафти та газу.

Двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо законопроєкту, який дозволить Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів та Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп дав зрозуміти, що підтримує захід, ініціатором якого виступав покійний сенатор Ліндсі Грем. Процедурне голосування призначено на вівторок ввечері. Законопроєкт наділяє президента повноваженнями запроваджувати мита проти п'ятірки найбільших покупців російської сирої нафти й природного газу, а також проти п'яти країн, які найбільше сприяють росії в ухиленні від енергетичних санкцій. Окремо документ продовжує дію санкцій проти Ірану.

Хоча законопроєкт довго виборювали прихильники України, він може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією – провідними покупцями російських енергоресурсів. У вівторок ввечері з сенаторами, що підтримують ухвалення законопроєкту, зустрінеться Зеленський.