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Трамп дедалі критичніше ставиться до путіна – WSJ

28 липня 2026, 16:13
Трамп дедалі критичніше ставиться до путіна – WSJ
Президент США змінив погляди на війну після того, як Україна продемонструвала стійкість, розвиток безпілотних технологій і здатність завдавати ударів по території росії.

Трамп дедалі критичніше оцінює путіна після того, як той неодноразово запевняв його у швидкій перемозі росії над Україною.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, наближені до американського президента.

Спочатку Трамп вважав, що російські війська швидко досягнуть своїх цілей. Під час особистих розмов путін неодноразово говорив йому про критичне становище України та успішне просування армії. Однак із часом позиція Трампа змінилася. На неї вплинули стійкість української оборони, далекобійні удари по російській території та стрімкий розвиток виробництва безпілотників. За даними WSJ, Трамп позитивно оцінює здатність України виготовляти понад мільйон дронів на рік та ефективно відбивати атаки російських "шахедів". Свою роль відіграли й європейські союзники, які активно переконували його підтримувати Україну.

Попри зміну поглядів, Трамп і надалі вважає можливим дипломатичне завершення війни. Новою ініціативою президента США є ідея повітряного перемир'я між Україною та росією, яку він планує обговорити із Зеленським під час зустрічі у Вашингтоні.

Владімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

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