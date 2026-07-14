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Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти росії

14 липня 2026, 20:53
Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про
До законопроєкту можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".
Ймовірність ухвалення законопроекту про "пекельні санкції" проти Росії Ліндсі Грема є "досить високою".
 
Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час пресконференції.
 
Зокрема, лідер США відповів на питання щодо ймовірності ухвалення законопроекту про санкції проти росії протягом найближчого тижня-двох, а також чи підпише він його.
 
"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", – зазначив Трамп.
 
Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".
 
"Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу", – сказав президент США.
 
Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти росії отримав новий поштовх. У Білому домі вже заявили про готовність підтримати цю ініціативу.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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