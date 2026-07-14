Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти росії
14 липня 2026, 20:53
До законопроєкту можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".
Ймовірність ухвалення законопроекту про "пекельні санкції" проти Росії Ліндсі Грема є "досить високою".
Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час пресконференції.
Зокрема, лідер США відповів на питання щодо ймовірності ухвалення законопроекту про санкції проти росії протягом найближчого тижня-двох, а також чи підпише він його.
"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", – зазначив Трамп.
Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".
"Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу", – сказав президент США.
Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти росії отримав новий поштовх. У Білому домі вже заявили про готовність підтримати цю ініціативу.