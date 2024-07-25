Британська розвідка оцінила наслідки для росії удару ЗСУ по порому у Керченській протоці

За даними британської розвідки, до передислокації "Слов'янин", найімовірніше, перевозив скраплений газ через Керченський порт, перш ніж його відправили на експорт.

Ураження українськими силами російського порому "Слов'янин" у порту "Кавказ" створить для рф додаткові логістичні проблеми в постачанні окупаційних сил на півдні України та експорті скрапленого нафтового газу.

Про це йдеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.

"23 липня 2024 року українські сили пошкодили залізничний пором "Слов'янин" у порту "Кавказ", росія. Цей удар майже напевно створить для рф додаткові логістичні проблеми в постачанні окупаційних сил на півдні України та регіональному експорті скрапленого нафтового газу", – йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначається, судно "Слов'янин" має найбільшу місткість із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між рф та Кримським півостровом після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором.