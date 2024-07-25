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Британська розвідка оцінила наслідки для росії удару ЗСУ по порому у Керченській протоці

25 липня 2024, 14:07
Британська розвідка оцінила наслідки для росії удару ЗСУ по порому у Керченській протоці
фото: з відкритих джерел
За даними британської розвідки, до передислокації "Слов'янин", найімовірніше, перевозив скраплений газ через Керченський порт, перш ніж його відправили на експорт.

Ураження українськими силами російського порому "Слов'янин" у порту "Кавказ" створить для рф додаткові логістичні проблеми в постачанні окупаційних сил на півдні України та експорті скрапленого нафтового газу.

Про це йдеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.

"23 липня 2024 року українські сили пошкодили залізничний пором "Слов'янин" у порту "Кавказ", росія. Цей удар майже напевно створить для рф додаткові логістичні проблеми в постачанні окупаційних сил на півдні України та регіональному експорті скрапленого нафтового газу", – йдеться у звіті британської розвідки.
 
Як зазначається, судно "Слов'янин" має найбільшу місткість із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між рф та Кримським півостровом після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором.
 
За даними британської розвідки, до передислокації "Слов'янин", найімовірніше, перевозив скраплений газ через Керченський порт, перш ніж його відправили на експорт.
 
"Якщо пороми не працюватимуть, навіть тимчасово, це, найімовірніше, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість росії в транспортуванні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку. Досить імовірно, що тепер росії доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", – вважають у британській розвідці.
 
Нагадаємо, 23 липня, угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Слов'янин". Як зазначає Генштаб, окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

 

поромбританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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