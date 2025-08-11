Трамп озвучив очікування від зустрічі з путіним

Президент США наголосив, що не планує самостійно укладати мирну угоду між росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп уточнив, що запланована зустріч із президентом росії владіміром путіним відбудеться не в росії, а на Алясці.

Під час брифінгу у Вашингтоні він виправив свою попередню заяву, в якій помилково сказав, що поїде до рф.

"Ви знаєте, я їду до путіна. У п’ятницю я відвідаю росію", — сказав Трамп, однак одразу ж пояснив, що мав на увазі візит путіна до США.

Ще минулого тижня Трамп оголосив, що переговори з путіним відбудуться 15 серпня в американському штаті Аляска. Американські ЗМІ, посилаючись на Білий дім, підтвердили, що місце зустрічі не змінилося.

Президент США наголосив, що не планує самостійно укладати мирну угоду між росією та Україною, оскільки це мають робити безпосередньо сторони конфлікту. За його словами, росія повинна зосередитися на розвитку власної країни, маючи величезну територію з 11 часовими поясами, але зі слабкою економікою.

Трамп назвав зустріч "пробною" і сподівається на конструктивний діалог із путіним, під час якого закличе до завершення війни. Наступна зустріч може відбутися з президентом України Володимиром Зеленським або одночасно з ним і путіним, і Трамп планує "спробувати повернути Україні частину окупованих територій".

"Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко", — заявив президент США. Він додав, що буде працювати з європейськими лідерами і з Зеленським, сподіваючись на успіх.

Крім того, Трамп заявив, що знає про призов чоловіків до 60 років в українську армію, має гарні стосунки із Зеленським, хоча "різко не згоден" із деякими його діями, вважає, що війни можна було уникнути, і впевнений, що за кілька хвилин переговорів із путіним зрозуміє, чи можливий прогрес, і в разі потреби просто "піде, сказавши: щасти вам".

Також Трамп висловив думку, що росія окупувала ключові території, але можна спробувати повернути їх Україні. Він зазначив, що російські війська могли б дістатися Києва за чотири години, якби рухалися трасою, проте вибрали шлях через сільськогосподарські поля.