Лукашенко підписав указ про мобілізацію: Зеленський відреагував

Йдеться про офіцерів запасу.

Сьогодні, 17 квітня, самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, документ передбачає залучення офіцерів запасу до проходження військової служби у визначеному порядку.

Раніше у квітні повідомлялося про заяви білоруської влади щодо посилення оборонної готовності країни.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подібні сигнали з боку мінська, заявив, що Україна готова захищатися: так Лукашенку і передайте.

білорусь, за повідомленнями ЦПД, може отримати завдання з боку рф утримувати українські сили в напрузі напередодні можливих активних бойових дій на сході та півдні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В такому разі мінськ може бути залучений до провокаційних дій вздовж українського кордону, однак попередив, що це стане помилкою для режиму Лукашенка.