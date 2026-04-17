Лукашенко підписав указ про мобілізацію: Зеленський відреагував

17 квітня 2026, 19:56
Лукашенко підписав указ про мобілізацію: Зеленський відреагував
Йдеться про офіцерів запасу.

Сьогодні, 17 квітня, самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, документ передбачає залучення офіцерів запасу до проходження військової служби у визначеному порядку.

Раніше у квітні повідомлялося про заяви білоруської влади щодо посилення оборонної готовності країни.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подібні сигнали з боку мінська, заявив, що Україна готова захищатися: так Лукашенку і передайте.

білорусь, за повідомленнями ЦПД, може отримати завдання з боку рф утримувати українські сили в напрузі напередодні можливих активних бойових дій на сході та півдні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В такому разі мінськ може бути залучений до провокаційних дій вздовж українського кордону, однак попередив, що це стане помилкою для режиму Лукашенка.

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється