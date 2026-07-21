НАТО не вистачає бавовни для виробництва боєприпасів

Дефіцит сировини став новою проблемою для розширення оборонного виробництва Європи.

Країни НАТО мають проблеми з постачанням бавовни, необхідної для виробництва нітроцелюлози – ключового компонента бездимного пороху для артилерійських снарядів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нітроцелюлозу виготовляють із лінтерів – коротких волокон, що залишаються після переробки насіння бавовнику. Саме обмежені запаси цієї сировини стали однією з перешкод для збільшення виробництва боєприпасів у Європі.

"НАТО не має достатньої кількості ресурсів. Обмежені запаси бавовни є однією з найбільших проблем у прагненні наростити запаси боєприпасів", – зазначає видання.

За оцінками видання, Європі потрібно більш ніж удвічі збільшити власне виробництво нітроцелюлози до близько 20 тисяч тонн на рік, щоб знизити залежність від зовнішніх поставок.

Країни Альянсу вже шукають рішення.

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