Глава ФБР готує візит до росії: що відомо

Мета поїздки наразі не розкривається, а американська влада утримується від коментарів.

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател планує відвідати росію у жовтні. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом глави ФБР до рф за понад десять років.

Про це повідомляє Politico із посиланням на американського посадовця та ще одне джерело, обізнане з планами.

За інформацією видання, Пател може перебувати в росії 14–15 жовтня. Попередньо заплановані візити до москви та Санкт-Петербурга, однак графік ще може змінитися.

Очікується, що американського посадовця прийматиме Федеральна служба безпеки рф. Чи передбачена його зустріч із Володимиром Путіним, наразі невідомо. Також не розкривається мета можливої поїздки.

Білий дім переадресував запит журналістів до ФБР, тоді як у самому бюро та Міністерстві юстиції США від коментарів утрималися.

За даними Politico, востаннє директор ФБР відвідував рф у 2013 році. Тоді до москви приїжджав Роберт Мюллер, який згодом очолив розслідування щодо можливого втручання росії у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа з рф.