Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава ФБР готує візит до росії: що відомо

21 липня 2026, 09:02
Глава ФБР готує візит до росії: що відомо
Мета поїздки наразі не розкривається, а американська влада утримується від коментарів.

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател планує відвідати росію у жовтні. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом глави ФБР до рф за понад десять років.

Про це повідомляє Politico із посиланням на американського посадовця та ще одне джерело, обізнане з планами.

За інформацією видання, Пател може перебувати в росії 14–15 жовтня. Попередньо заплановані візити до москви та Санкт-Петербурга, однак графік ще може змінитися.

Очікується, що американського посадовця прийматиме Федеральна служба безпеки рф. Чи передбачена його зустріч із Володимиром Путіним, наразі невідомо. Також не розкривається мета можливої поїздки.

Білий дім переадресував запит журналістів до ФБР, тоді як у самому бюро та Міністерстві юстиції США від коментарів утрималися.

За даними Politico, востаннє директор ФБР відвідував рф у 2013 році. Тоді до москви приїжджав Роберт Мюллер, який згодом очолив розслідування щодо можливого втручання росії у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа з рф.

 
ФБРРосіяМосква

Останні матеріали

Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2026, 08:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється