Зеленський готує оновлення оборонної стратегії після Ставки

Вони стосуватимуться виробництва, закупівель і постачання озброєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку змін до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основну увагу приділили забезпеченню війська, розвитку оборонного виробництва та прискоренню постачання сучасного озброєння.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, вперше в такому форматі відбулася пряма зустріч командирів бойових корпусів із представниками українських оборонних підприємств, Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур.

"Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію", – зазначив президент.

У засіданні взяли участь командувач Десантно-штурмових військ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, а також корпусів "Хартія" і "Азов".

Учасники обговорили реальні потреби підрозділів на фронті, питання фінансування, державних закупівель, укладання контрактів і темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння.

Окрему увагу приділили якості військової продукції. Зеленський наголосив, що виробники мають оперативно враховувати зауваження військових і вдосконалювати техніку відповідно до бойового досвіду.

Президент повідомив, що такий формат зустрічей стане регулярним, а його координуватимуть Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони.

Після проведення аналогічних нарад з іншими командирами корпусів влада ухвалить рішення щодо коригування оборонної стратегії та визначить нові пріоритети у виробництві й постачанні озброєння.

Також під час Ставки обговорили посилення системи протиповітряної оборони та координацію роботи з міжнародними партнерами.

"Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки рф восени", – наголосив Зеленський.