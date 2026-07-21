Алієв розповів про таємні переговори представників Німеччини та росії щодо України

Мерц своєю чергою зазначив, що йому нічого не відомо про цю зустріч.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що колишні високопосадовці Німеччини та росії нещодавно зустрілися у Баку, де обговорювали шляхи припинення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

"Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома", – заявив Алієв під час спільної пресконференції з канцлером Мерцем у Берліні. Він зазначив, що не може коментувати деталі, оскільки представників Азербайджану на зустрічі не було, але дані польотів підтверджують, що "таємна зустріч у Баку справді відбулася" – 12–14 липня.

За даними Bloomberg, неофіційна німецька делегація складалася з колишнього керівника апарату Ангели Меркель Рональда Пофалла та колишнього керівника землі Бранденбург Маттіаса Платцека. Зі сторони рф були соратники путіна – Валерій Фадєєв, керівник ради президента росії з питань громадянського суспільства та прав людини, а також Віктор Зубков, колишній віцепрем'єр і нинішній голова ради директорів "Газпрому".

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між росією та Україною, ми можемо це лише вітати", – заявив Алієв. Мерц своєю чергою зазначив, що йому нічого не відомо про цю зустріч.