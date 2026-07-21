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Алієв розповів про таємні переговори представників Німеччини та росії щодо України

21 липня 2026, 17:34
Алієв розповів про таємні переговори представників Німеччини та росії щодо України
Фото: azerbaijan-irs.com
Мерц своєю чергою зазначив, що йому нічого не відомо про цю зустріч.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що колишні високопосадовці Німеччини та росії нещодавно зустрілися у Баку, де обговорювали шляхи припинення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

"Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома", – заявив Алієв під час спільної пресконференції з канцлером Мерцем у Берліні. Він зазначив, що не може коментувати деталі, оскільки представників Азербайджану на зустрічі не було, але дані польотів підтверджують, що "таємна зустріч у Баку справді відбулася" – 12–14 липня.

За даними Bloomberg, неофіційна німецька делегація складалася з колишнього керівника апарату Ангели Меркель Рональда Пофалла та колишнього керівника землі Бранденбург Маттіаса Платцека. Зі сторони рф були соратники путіна – Валерій Фадєєв, керівник ради президента росії з питань громадянського суспільства та прав людини, а також Віктор Зубков, колишній віцепрем'єр і нинішній голова ради директорів "Газпрому".

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між росією та Україною, ми можемо це лише вітати", – заявив Алієв. Мерц своєю чергою зазначив, що йому нічого не відомо про цю зустріч.

НімеччинаІльхам АлієвАзербайджанпереговори з рф

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