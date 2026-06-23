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ПОЛІТИКА

Туреччина затримала 209 людей під час антитерористичних рейдів перед самітом НАТО

23 червня 2026, 18:59
Туреччина затримала 209 людей під час антитерористичних рейдів перед самітом НАТО
Фото: unian.ua
Опозиція звинувачує владу в придушенні демократії.

У вівторок, 23 червня, турецькі правоохоронні органи затримали 209 людей під час антитерористичних операцій. Це сталося наступного дня після того, як Анкара запровадила обмеження на масові публічні зібрання напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура Анкари заявила, що було видано ордери на арешт 241 підозрюваного в межах розслідувань щодо кількох бойових угруповань, зокрема "Ісламської держави" та ультралівих груп, Революційної народно-визвольної партії, Марксистсько-ленінської комуністичної партії та Комуністичної партії Туреччини. Пошуки решти підозрюваних тривають.

Опозиційні групи назвали ці рейди частиною ширшого придушення демократії та громадянських свобод у Туреччині. За словами правозахисників, серед затриманих, журналіст та активіст за права ЛГБТ Йилдиз Тар, ліворадикальні політики та кілька адвокатів. Прокуратура не надала детальної інформації щодо звинувачень, а правозахисні організації стверджують, що затриманим протягом 24 годин обмежили доступ до адвокатів.

Адміністрація губернатора Анкари оголосила про 13-денну заборону на проведення демонстрацій з 28 червня по 10 липня, посилаючись на безпекові міркування, пов'язані з самітом НАТО 7–8 липня.

Цьогорічний саміт відбудеться на тлі дедалі більшої невизначеності в Альянсі через політику Трампа: наміри його адміністрації переглянути зобов'язання США перед НАТО посилюють відчуття нестабільності всередині блоку.

ТуреччинаНАТОсаміт

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