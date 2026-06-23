В Італії спростували можливість дострокових парламентських виборів у квітні

Мелоні розглядала квітневі вибори через побоювання падіння рейтингу.

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що країна не проведе парламентські вибори у квітні наступного року, оскільки уряд не встигне оновити законодавство щодо регіональних органів влади до того часу.

Про це повідомляє Reuters.

Джорджетті прокоментував повідомлення італійських ЗМІ та Bloomberg про те, що прем'єрка Джорджа Мелоні нібито оголосить про вибори у квітні, на кілька місяців раніше запланованого терміну восени 2027 року. За словами міністра, до квітня уряд не встигне ухвалити законодавство щодо делегування більших повноважень регіональним органам влади, тож вибори у цей термін провести не зможуть.

Раніше Bloomberg повідомляв з посиланням на анонімні джерела, що Мелоні розглядає можливість проведення виборів уже у квітні через побоювання, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг. Вона також стурбована тим, що у разі пізніших виборів майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету до кінця року. За даними джерел, Мелоні вже поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання розпуску парламенту.