ГУР: рф створює ризик спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині

росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників.

росіяни створюють умови для спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині за допомогою туш заражених тварин.

Про це попередили в Головному управлінні розвідки.

У відомстві розповіли, що росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників, але не спалюють їх, а закопують без жодних санітарних норм, тоді як збудник сибірської виразки може "жити" в землі до 100 років. Таких об'єктів у регіоні близько пів сотні, найнебезпечніші десять, поблизу Асканії-Нова, Скадовська та Залізного Порту. Частина об'єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод та поблизу житлових будинків, що додатково збільшує ризики поширення збудника.

У ГУР також не виключають провокації "під чужим прапором": росіяни можуть самі підірвати могильники, спровокувати спалах і звинуватити Україну в застосуванні біологічної зброї.