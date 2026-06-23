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ГУР: рф створює ризик спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині

23 червня 2026, 20:06
ГУР: рф створює ризик спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині
Фото: Bloomberg
росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників.

росіяни створюють умови для спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині за допомогою туш заражених тварин.

Про це попередили в Головному управлінні розвідки.

У відомстві розповіли, що росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників, але не спалюють їх, а закопують без жодних санітарних норм, тоді як збудник сибірської виразки може "жити" в землі до 100 років. Таких об'єктів у регіоні близько пів сотні, найнебезпечніші десять, поблизу Асканії-Нова, Скадовська та Залізного Порту. Частина об'єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод та поблизу житлових будинків, що додатково збільшує ризики поширення збудника.

У ГУР також не виключають провокації "під чужим прапором": росіяни можуть самі підірвати могильники, спровокувати спалах і звинуватити Україну в застосуванні біологічної зброї.

ГУРХерсонщинаросія окупанти

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