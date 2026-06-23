ССО заявили, що залізничного мосту через Північнокримський канал більше не існує

Уночі проти 23 червня Крим атакували безілотники.

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму.

Про це ССО написали у Threads.

"Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов", – йдеться в заяві військових.

Уночі проти 23 червня Крим атакували безілотники. Місцеві Telegram-канали писали про пожежу в районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції "Південна" в Керчі. Окрім того, із посиланням на дані супутникової зйомки писали про пожежі біля Джанкою, у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі.