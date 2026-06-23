Трамп змінив підхід до Зеленського – FT

У президента України з'явився новий важіль впливу.

Ще 15 місяців тому Трамп під час зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті представив його та всю Україну як сторону, що вже програла війну. Однак наполегливість Зеленського змусила американського лідера визнати, що у Києва є всі шанси на перемогу.

Про це пише оглядач Financial Times Едвард Люче.

За словами журналіста, ситуація на полі бою останнім часом далеко не завжди складається на користь росії, тому Трамп минулого тижня на саміті G7 продемонстрував зовсім інший підхід до Зеленського. Водночас Люче вважає, що Трамп навряд чи коли-небудь зможе розглядати Зеленського як переможця, оскільки досі не може пробачити йому відмову шукати компромат на Джо Байдена під час свого першого президентського терміну, і саме тому асоціює українського лідера зі своїм імпічментом.

Журналіст зазначив, що Трамп усе ж міг змінити позицію щодо України: на початку місяця Палата представників схвалила пакет допомоги на $8 млрд, і тепер є ймовірність, що Трамп не накладе вето після голосування в Сенаті. Водночас Люче має сумніви, що президент США схвалить збільшення поставок Patriot, оскільки досі переконаний, що путін є "головним гравцем у регіоні".

Однак, на думку Люче, у Зеленського з'явився новий важіль впливу: групи українських оборонних підприємців консультують Пентагон у рамках його нового бюджету на ведення дронової війни в розмірі $54 млрд. Українські стартапи користуються величезним попитом у світі, через що прихильникам Трампа стає дедалі важче уявляти Україну виключно як отримувача допомоги.

Журналіст додав, що на рішення Трампа може вплинути бажання укласти вигідну угоду, яка зробить його сильним лідером в очах американців, а недавні удари по москві та Санкт-Петербургу лише підтверджують, що путін, не та людина, на яку варто робити ставку. Люче впевнений, що чіткість цілей Зеленського надає йому більший потенційний вплив на майбутнє Заходу, ніж у будь-якого іншого лідера, крім Трампа.