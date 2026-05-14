Україна наполягає на негайному скликанні Радбезу ООН через масовану російську атаку

14 травня 2026, 17:05
Україна наполягає на негайному скликанні Радбезу ООН через масовану російську атаку
МЗС України
15 травня укранські посольства мають також приспустити прапори та відкрити книги співчуттів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив негайно ініціювати засідання Ради Безпеки ООН через нові звірства росії.
 
Про це ідеться в дописі міністра на платформі Х.
 
Українська сторона хоче також використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства мирних українців, а також напади росії на співробітників гуманітарних організацій.
 
"Такі масштаби російського терору вимагають рішучих міжнародних заходів у відповідь, і я закликаю всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам завтра приспустити прапори та відкрити книги співчуттів", – додав глава МЗС.
 
Вранці 15 травня МЗС хоче запросити представників іноземного дипломатичного корпусу – всіх іноземних послів у Києві – відвідати одне з місць, де внаслідок російської атаки було повністю зруйновано частину багатоповерхового житлового будинку.
 
"Світ має побачити, що відповідь росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більший терор та насильство, і діяти відповідно",– вважає Сибіга.
 
Нагадаємо, що за інформацією Володимира Зеленського, у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Є, зокрема, загиблі у Києві, серед них – дитина.
