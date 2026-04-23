Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері

23 квітня 2026, 21:33
Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
За словами Зеленського, ішлося, зокрема, і про формат drone deal.
 
"Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", – наголосив глава держави.
 
Президент також висловив сподівання на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Литва, як відомо, у першій половині 2027 року головуватиме в Раді Євросоюзу, і українська сторона очікує на підтримку в питаннях, що стосуються повноправного членства. 
 
Нагадаємо, що днями президент сказав, що у drone deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї. Запит є від 11 держав. Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.

 

Останні матеріали

Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 22:54
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Більше публікацій

