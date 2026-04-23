Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві.

За словами Зеленського, ішлося, зокрема, і про формат drone deal.

"Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", – наголосив глава держави.

Президент також висловив сподівання на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Литва, як відомо, у першій половині 2027 року головуватиме в Раді Євросоюзу, і українська сторона очікує на підтримку в питаннях, що стосуються повноправного членства.

Нагадаємо, що днями президент сказав, що у drone deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї. Запит є від 11 держав. Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.