Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері
23 квітня 2026, 21:33
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві.
Про це він повідомив у Telegram.
За словами Зеленського, ішлося, зокрема, і про формат drone deal.
"Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", – наголосив глава держави.
Президент також висловив сподівання на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Литва, як відомо, у першій половині 2027 року головуватиме в Раді Євросоюзу, і українська сторона очікує на підтримку в питаннях, що стосуються повноправного членства.
Нагадаємо, що днями президент сказав, що у drone deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї. Запит є від 11 держав. Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.