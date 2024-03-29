Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill

Колишній військовий розвідник Джонатан Світ та економіст і експерт з питань національної безпеки Марк Тот вважають, що нерішучість і надмірна обережність Байдена та його команди грають на руку противникам Америки. Це ставить під загрозу і національну безпеку США, і безпеку їхніх союзників. Аналогічно – щодо питання допомоги Україні, яка не має можливості чекати до листопада, коли відбудуться вибори.

Існує закономірність у низці поганих рішень, що надходять з Овального кабінету президента Джо Байдена. Вони дедалі більше ставлять під загрозу безпеку країни, наївно граючи на руку путіну, Сі Цзіньпіну та аятолі Алі Хаменеї. Про це пишуть у The Hill Джонатан Світ та Марк Тот.

За їхніми словами, військові невдачі в Україні, китайські провокації в Індо-Тихоокеанському регіоні та умиротворення Ірану шляхом розблокування заморожених і санкційних коштів – все це разом ставить під загрозу як американців, так і союзників. Враховуючи сукупність цих невимушених помилок, важко повірити, що Байден прислухається до порад своїх головних військових і розвідувальних радників.

"Три вершники наступають на США і наших союзників. Проте Вашингтон, схоже, недбало прогнозує свої кроки у сфері національної безпеки, спираючись на політику передвиборчого року. Це може спрацювати в мирний час, але зараз Сполучені Штати ведуть глобальну війну проти тоталітарних режимів, які відкидають наш спосіб життя і мають намір підірвати, якщо не знищити, наші демократичні інститути. Звідси концепція багатополярного світу росії та Китаю і формування БРІКС", – йдеться у статті.

Зараз Байден – глава виконавчої влади, нагадують Джонатан Світ та Марк Тот. Він більше не є членом Сенатського комітету у закордонних справах, де колись був і провідним членом меншості, і головою комітету. Політичний розрахунок більше не є варіантом. Навпаки, безпека країни має бути його єдиною дороговказною зіркою, якщо США хочуть перешкодити амбіціям наших ворогів.

Байдену, звісно треба враховувати політичні чинники, зокрема подолати те, що написав про нього міністр оборони часів Обами Роберт Гейтс у 2014 році: "Я думаю, що він [тодішній віце-президент Байден] помилявся майже в кожному важливому питанні зовнішньої політики і національної безпеки за останні чотири десятиліття".

Втім, автори вважають за необхідне повернутися до сьогоднішнього дня, і на їх думку, Байден, можливо, додає до цього ще й звужену перспективу національної безпеки: він створив сприятливе середовище для діяльності супротивників США.

Найбільш руйнівними з його помилок автори вважають толерантність до відкритих кордонів, сплеск передозувань фентанілом і смертей через китайський наркотрафік, а також катастрофічне виведення військ США з Афганістану. Тим часом, російське вторгнення в Україну, за яким послідували підтримувані Москвою державні перевороти в Судані та Нігері, а також напад Хамасу на Ізраїль, взагалі поставили його на задвірки.

Тим часом, ядерні амбіції Тегерана не вщухають, – констатується у публікації. Підтримувані Корпусом вартових ісламської революції збройні формування нападають на американські бази по всьому Близькому Сходу, а підтримувані Іраном повстанці-хусити атакують торговельні та військово-морські судноплавні шляхи в Червоному морі та Аденській затоці.

Китай продовжує погрожувати Тайваню і активно переслідує філіппінські комерційні судна в Південно-Китайському морі. Північна Корея продовжує свої ігри та провокації проти Південної Кореї та Японії. Вчора, після натяку на мирні переговори, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, виключила будь-які контакти чи переговори з Токіо.

Автори підкреслюють, що росія, Китай, Іран і Північна Корея диктують умови; Вашингтон Байдена постійно перебуває в режимі реакції і, як наслідок, неприпустимо провалюється, що робить світ набагато більш небезпечним місцем. А передвиборча політика посилює цю небезпеку.

За словами авторів, ця їх стаття не є політичною позицією. Це – заклик до Байдена і Конгресу прибрати політику з питань національної безпеки. Літери "D" і "R" є вторинними по відношенню до "U.S.A.". Автори наголошують, що їх послання однаково стосується як республіканців, так і демократів, як Байдена, так і спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Політика просто не може диктувати національній безпеці. Політика також не врятує нас від небезпеки, яка зараз стоїть перед США як країною", – підкреслюють Джонатан Світ та Марк Тот.

За їх словами, стратегія національної безпеки Байдена не пропонує рішення. Байден абсолютно правий у своєму вступному слові: "Те, як ми реагуємо на величезні виклики і безпрецедентні можливості, з якими ми стикаємося сьогодні, визначить напрямок розвитку нашого світу і вплине на безпеку і процвітання американського народу на майбутні покоління".

Тому Джонатан Світ та Марк Тот закликають Байдена діяти у відповідь: "Настав час Вашингтону почати висувати умови. Як кажуть військові, "виходьте і відкривайте вогонь".

Як нещодавно заявив генерал-лейтенант армії у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес: "Ми витрачаємо надто багато часу на те, щоб хвилюватися про те, що можуть зробити росіяни. Замість цього ми повинні змусити їх турбуватися про те, на що ми здатні". Таке ж міркування, на думку авторів статті, має застосовуватись і до китайців, іранців і північнокорейців.

Натомість найновіший член НАТО – Швеція – має свій план. Хоча він зосереджений на путіні і його агресивній війні проти України, його основні принципи мають глобальне значення, – наголошується у статті. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом сказав в інтерв'ю Euractiv: "Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для росії". Біллстрьом має рацію, як і президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про готовність розмістити французькі війська в Україні, якщо це буде необхідно, – вважають Світ та Тот.

Вони закликають Байдена прислухатися до порад і рекомендацій професіоналів, оскільки його політичні призначенці явно повели його по хибному шляху. "Байдену потрібно задіяти своїх бойових командирів, голову Об'єднаного комітету начальників штабів, відставного чотиризіркового генерала армії, який виконує обов'язки міністра оборони, а також відставних генералів, які сидять на лаві запасних", – пишуть вони.

Джонатан Світ та Марк Тот підкреслюють, що відновлення впливу та іміджу Америки у світі починається з плану, а не зі стратегії перемоги на політичних виборах. Це означає добре грати з іншими, а для Байдена це означає з республіканцями, а для спікера – з демократами.

Тим більш, що "Україна не може дозволити собі розкіш чекати до листопада. Так само, й прикордонні штати, міста-притулки та райони, які зараз перебувають в облозі злочинних угруповань. Ситуація настільки погана, що вже давно пора щось з цим робити", – завершують статтю The Hill у Джонатан Світ та Марк Тот.

Джерело: The Hill