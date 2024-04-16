Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill

Американське видання The Hill, яке присвячене політиці на пагорбах Вашингтона, критикує не тільки республіканців за їхні палки в колеса допомозі Україні, але й політику адміністрації Байдена за недостатню підтримку України. Видання наводить коментарів європейських урядовців, які назвали заяви американців про необхідність припинення атак на російські нафтопереробні заводи цілковитим збоченням.

"Прихильники президента Байдена і колишні американські урядовці висловлюють розчарування та розгубленість через стратегію Білого дому стосовно України і бачать зростаючі розбіжності всередині адміністрації щодо того, як збалансувати політику з довгостроковою підтримкою Києва", – пише американська The Hill.

Видання нагадує, як нещодавно Білий дім виступив проти пропозицій, котрі б надали НАТО і західним союзникам більшу лідерську роль у допомозі Україні, навіть незважаючи на те, що допомога США у боротьбі з російськими військами вже кілька місяців блокується в Конгресі.

"В уряді США є розбіжності з цього приводу, і я не беруся прогнозувати, чим це закінчиться", – заявив колишній посол США в НАТО і президент Чиказької ради з глобальних справ Іво Даалдер.

Як зазначає The Hill, найближчі тижні можуть стати вирішальними, оскільки спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон пообіцяв винести на розгляд новий пакет допомоги Україні. Але незрозуміло, наскільки потужним буде цей пакет, і чи зможе Джонсон зорієнтуватися в опозиції з боку багатьох членів власної партії. Якщо він провалиться або не відповідатиме вимогам демократів, Байден може зіткнутися зі зростаючим тиском щодо створення менш орієнтованої на США коаліції, яка б підтримувала боротьбу України проти росії.

Даалдер разом із колишнім помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід у статті в журналі Foreign Affairs запропонували НАТО взяти на себе керівництво групою Рамштайн на чолі зі США для координації поставок зброї Києву, серед інших ідей, які зараз обговорюються напередодні липневого саміту Північноатлантичного альянсу.

"Сполученим Штатам потрібно злізти з високого коня, це ми все знаємо", – зазначив Даалдер, відповідаючи на запитання видання The Hill на саміті, організованому Джорджтаунським центром досліджень з питань безпеки. За його словами, в американському уряді є елементи, які рішуче виступають проти цього, головним чином тому, що, на їхню думку, вони краще справляються з координацією, ніж НАТО.

В інтерв'ю The Hill Карен Донфрід повідомила, що суть їхніх із Даалдером пропозицій полягає в тому, щоб допомогти НАТО прийняти поточну політику адміністрації і слідувати їй далі, розробляючи конкретні дії в умовах невизначеності щодо довгострокових зобов'язань США.

"Це забезпечує спадкоємність у той час, коли на носі політичні вибори", – заявила Донфрід, яка пішла у відставку з Державного департаменту США у березні 2023 року. На думку пані Донфрід, дуже важко, коли ти працюєш в уряді, мати час на довгострокові роздуми про проблеми, тому що є лише барабанний дріб нагальних проблем, який з’їдає весь твій час.

Ситуація для України є відчайдушною. Американські військові посадовці повідомили Конгресу, що українці обмежують використання артилерії за відсутності американської підтримки, що ставить їх у ще більш несприятливе становище проти російської військової машини.

Інститут вивчення війни нещодавно повідомляв, що російські війська "завдали ще більшої і довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі цієї весни", і що росіяни досягли такого успіху частково тому, що в Україні закінчуються засоби протиповітряної оборони, які постачають США.

"Це викликає занепокоєння, оскільки свідчить про те, що за відсутності швидкого відновлення військової допомоги з боку США російські війська можуть продовжувати завдавати серйозної шкоди українським військам та інфраструктурі навіть із тією обмеженою кількістю ракет, яку росія, ймовірно, матиме у своєму розпорядженні в найближчі місяці", – йдеться в оцінці групи.

Президент України Володимир Зеленський закликає своїх прихильників виконувати взяті на себе зобов'язання: "Критично важливо, щоб кожен партнер виконав свої обіцянки щодо постачання зброї та боєприпасів, а також наші домовленості про спільне виробництво".

Донфрід і Даалдер не лише закликають Конгрес негайно виконати прохання Байдена про надання допомоги Україні, але і чинять тиск на адміністрацію, щоб "забезпечити майбутнє України".

За словами The Hіll, частково це включає в себе отримання від США роз'яснень і конкретних формулювань щодо вступу України до НАТО. Вони критикують двозначні обіцянки, зроблені на саміті 2023 року у Вільнюсі, Литва, де лідери НАТО погодилися, що Київ може приєднатися до альянсу, "коли будуть виконані умови".

"Я вважаю, що це заплутано, і тому просто думаю, що ми зобов'язані чітко пояснити українцям, що це за умови", – зазначила Донфрід.

Вони також закликають США і союзників по НАТО "розглянути можливість надання Києву зброї, яка наразі не обговорюється, наприклад, американських тактичних ракет ATACMS і німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. У той час як Велика Британія і Франція надіслали Україні ракети дальнього радіусу дії, адміністрація Байдена продовжує виступати проти відправки своїх ракет, або армійських тактичних ракетних комплексів, через побоювання спровокувати ескалацію з боку москви.

Настанова адміністрації для України полягає в тому, щоб не використовувати зброю американського виробництва для нанесення ударів по території росії – з розумінням того, що українські атаки на російську територію можуть бути здійснені з використанням інших видів зброї.

Але Донфрід вважає, що після двох із половиною років війни настав час для адміністрації США піти далі. За її словами, цей страх перед ескалацією часто потрібно пом'якшувати вірою і стримуванням.

"Ми відчуваємо, що за останні два з половиною роки засвоїли певні уроки. Ми вагалися щодо відправки інших систем озброєнь. Ми зробили це і не побачили ескалації... Зараз настав момент для США і німців приєднатися до британців і французів і відправити ці ракети дальнього радіусу дії в Україну", – наголошує пані Донфрід.

The Hill зауважує, що невизначеність щодо подальшої політики Білого дому стосовно України викликає занепокоєння у Києва та його прихильників, які знову розчаровані позицією адміністрації, що критикує Україну за нанесення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як відомо, радник з національної безпеки Джейк Салліван минулого місяця порадив Києву припинити наносити удари по російських нафтопереробних заводах через побоювання, що це призведе до зростання цін на нафту – аргумент, наведений міністром оборони Ллойдом Остіном на початку цього тижня на слуханнях у сенатському комітеті з питань збройних сил.

А коментарі помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Валландер про те, що пов'язані з кремлем нафтопереробні заводи не є легітимними військовими цілями, ще більше посіяли плутанину.

"У нас є побоювання щодо нанесення ударів по цивільних цілях", – сказала Валландер про російські нафтопереробні заводи. Але додала, що "вони належать окремим російським громадянам, які є частиною режиму путіна. Це правильно".

Одна людина, яка лобіює в адміністрації більшу підтримку України, сказала The Hill, що деякі американські чиновники були "явно збентежені" питаннями про те, чи варто завдавати удару по нафтовій інфраструктурі росії – одному з головних джерел фінансування її війни. "Це свідчить про розбіжності всередині адміністрації, але це не вплинуло на політику", – зазначив співрозмовник.

Прихильники України кажуть, що подібні коментарі віддаляють США від позицій інших союзників. Велика Британія, не звертаючись до конкретних російських цілей, зазвичай відповідає, що Україна має право на самооборону. А президент Франції Еммануель Макрон, схоже, посилив свою риторику, закликаючи прихильників України не бути "боягузами" і припускаючи, що західним військам, можливо, доведеться воювати.

Один європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто, назвав коментарі адміністрації Байдена щодо нафтопереробних заводів "збоченими": "Це збочення – казати стороні, яка воює, не атакувати військову машину сторони-агресора, і водночас не надавати військову допомогу, щоб допомогти жертві захистити власну інфраструктуру, житлові будинки, пологові будинки та дитячі садки. Патологічний страх адміністрації перед ескалацією та українським успіхом є однією з головних причин загибелі такої кількості українців", – завершує статтю The Hill.

Джерело: The Hill