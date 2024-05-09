5 чорних лебедів для виборів у США. Несподіванки, які можуть сколихнути президентські перегони до листопада – The Hill

Американське видання The Hill, яке спостерігає за кампаніями кандидатів у президенти США, наводить п'ять несподіваних подій, які можуть суттєво вплинути на хід кампанії та результати виборів у листопаді 2024 року. Причому деякі з них вже назріли – як-от судові проблеми Трампа чи глобальні кризи у світі.

"Рідко коли кандидат у президенти впевнено крокує до Білого дому, а несподівані події, як відомо, можуть звести його шлях нанівець", – пише американське видання The Hill.

У статті зауважується, що хоча президент Байден і колишній президент Трамп легко забезпечили собі делегатів, необхідних для висунення від їхніх партій, і перегони переважно йшли так, як і передбачалося, ситуація, що змінює правила гри, може переламати хід перегонів за шість місяців до виборів у листопаді.

На думку The Hill, кілька проблем вже назрівають, починаючи від глобальних криз, якими займається Білий дім, і закінчуючи юридичними проблемами Трампа.

Видання наводить п'ять можливих несподіванок, які можуть сколихнути президентські перегони у найближчі місяці.

Раптова проблема зі здоров'ям. І Байден, і Трамп можуть знятися з перегонів

Як зазначає The Hill, Байден, якому 81 рік, і Трамп, якому в день виборів виповниться 78, є двома найстарішими кандидатами від основних партій в історії США. Хоча розмови серед коментаторів про те, що партії оберуть когось іншого, переважно вщухли, певні проблеми зі здоров'ям, які відсунуть на другий план одного або обох кандидатів до листопада, не здаються зовсім неймовірними.

Обидва кандидати наголошують на своїй здатності виконувати обов'язки президента, попри питання щодо їхнього фізичного та психічного здоров'я.

Видання нагадує, що у лютому лікар Байдена написав після медичного огляду президента, що він "придатний до виконання обов'язків" і не має жодних нових проблем зі здоров'ям. У листопаді лікар Трампа опублікував лист, в якому заявив, що він має "відмінне здоров'я", його аналізи "межах норми", а результати когнітивних тестів "виняткові". Але, як зауважує The Hill, лист був досить розпливчастим і не містив конкретних подробиць про те, що показали аналізи.

Жоден із них не має публічно діагностованого серйозного захворювання, але серйозна медична подія залишається ймовірною для обох чоловіків, як це траплялося в минулому навіть із молодими президентами.

Міжнародна нестабільність. Якщо міжнародний конфлікт розгориться ширше, ризикує Байден

The Hill наголошує, що, міжнародна нестабільність вже стала тлом для цьогорічних президентських перегонів, адже тривають два великі конфлікти. І хоча американські війська не беруть безпосередньої участі в жодному з них, політичні наслідки вже відчутні. Адміністрація Байдена протягом кількох місяців переконувала республіканців у Конгресі схвалити додаткову фінансову підтримку України у її війні з росією, перш ніж пакет допомоги був ухвалений минулого місяця. Водночас сам президент намагався зорієнтуватися у складній ситуації з війною на Близькому Сході, яка загострила напруженість всередині його коаліції з 2020 року. Останніми тижнями в університетських містечках почалися протести проти продовження фінансової допомоги Ізраїлю.

Критики також організували кампанію з голосування "без зобов'язань" на знак протесту проти Байдена на праймеріз Демократичної партії.

Поки що обидва ці конфлікти не втягують США безпосередньо. Але якщо вони вихлюпнуться назовні – наприклад, якщо росія нападе на країну НАТО, або якщо Іран буде більше втягнутий у війну між Ізраїлем і Хамасом – пряме військове втручання може бути визнане необхідним.

Такий розвиток подій здатен посилити або послабити кампанію Байдена, залежно від того, як громадськість сприйматиме конфлікт.

Молода кров. Кеннеді-молодший та інші кандидати від третіх партій набирають більшої популярності

Незважаючи на те, що незалежні кандидати, які беруть участь у перегонах, здебільшого набирають одиночні цифри, як зазначає видання, обидві основні партії нещодавно перейшли в наступ на незалежного кандидата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який набирає трохи більше 10 відсотків.

Національний комітет Демократичної партії сформував команду, яка займатиметься сторонніми та незалежними кандидатами, що балотуються цього року. Трамп також нещодавно звернув свою увагу на Кеннеді, назвавши його "демократичною рослиною" і "несерйозним кандидатом".

Навіть якщо Кеннеді іноді долає двозначні цифри, йому все одно потрібно посилюватися, щоб потенційно потрапити на дебати восени. Якщо він це зробить, то перші за три десятиліття дебати між трьома кандидатами на загальних виборах, як вважають у The Hill, можуть додати ще один елемент непередбачуваності.

Окрім Кеннеді, Корнел Вест балотується як незалежний кандидат, а Джилл Стайн, схоже, знову буде номінантом від Партії зелених. Втім, обидва кандидати наразі отримують не більше 1 або 2 відсотків підтримки в опитуваннях.

Сплеск на користь одного або декількох із цих кандидатів, пише видання, може змінити перспективи перегонів. Хоча всі вони мають невисокі шанси на перемогу в президентських перегонах, зростання рейтингу будь-якого з них може призвести до непевних результатів.

Економіка зазнає спаду або рецесії. Але Байден може справитися

Як наголошує The Hill, економіка часто є ключовим питанням передвиборчої кампанії на президентських виборах, і опитування показують, що цьогоріч ця тема найбільше турбує виборців.

Хоча безробіття стабільно залишається на історично низькому рівні – менше 4%, опитування демонструють, що багато американців налаштовані песимістично, особливо у світлі тривалої інфляції, яка значно знизилася за останній рік, але залишається вищою за цільовий показник Федерального резерву у 2%.

Байден намагався знайти баланс між підкресленням успіхів своєї адміністрації в утриманні низького рівня безробіття та визнанням того, що зростання цін, яке продовжується, підвищує вартість життя. Поки економіка залишається стабільною, це може бути життєздатною стратегією.

Але якщо станеться економічний спад або рецесія, Байдену буде значно важче переконати американців у своїй економічній позиції. З іншого боку, зауважує видання, зниження інфляції, що дозволить ФРС знизити відсоткові ставки вперше за кілька місяців, може викликати оптимізм, який потрібен президенту.

Суд поставить крапку. Трамп буде засуджений або виправданий у нью-йоркській справі

The Hill пише, що найочікуванішою несподіванкою, яка може статися вже за кілька тижнів, є винесення вироку в першій кримінальній справі колишнього президента.

Судовий процес над Трампом у справі про ймовірні виплати грошей за мовчання акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс триває вже кілька тижнів і може завершитися ще до початку літа. На думку видання, цей судовий процес може стати єдиною з чотирьох справ Трампа, які завершаться до дня виборів. Якщо Трампа визнають невинним, він, найімовірніше, оголосить про перемогу, і це доведе, що звинувачення були політично мотивованими, як він і стверджував.

Якщо ж Трампа визнають винним, наголошує The Hill, це буде безпрецедентний випадок, але наслідки поки що незрозумілі. Опитування неоднозначні щодо того, чи може обвинувальний вирок у цій справі суттєво зашкодити Трампу.

Одне опитування показало, зазначає видання, що 57% респондентів вважають звинувачення у відкупі серйозними, і стільки ж вважають, що Трамп не повинен бути президентом, якщо його визнають винним у серйозному злочині. Інше опитування свідчить, що ті, хто сказав, що обвинувальний вирок змусить їх переглянути свою підтримку Трампа, в переважній більшості не голосуватимуть за Байдена.

Але, вважають у The Hill, навіть невелика зміна в той чи інший бік може мати значення.

Джерело: The Hill