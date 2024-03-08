Колишній військовий розвідник Джонатан Свит та економіст і експерт з питань національної безпеки Марк Тот позитивно оцінюють заяви Макрона щодо "можливості відправки військ в Україну". На їхню думку, це сильний меседж кремлю, який його неабияк налякав. Адже після заяв Макрона путіну довелося знову погрожувати "ядерною дубинкою", а це означає, що такий крок союзників по НАТО боляче б вдарив по намірах холуїв путінського режиму реалізувати його вологі мрії з розширення імперії.

"Дипломатичний промах президента Франції Еммануеля Макрона на сходах Єлисейського палацу минулого тижня випередив його союзників по НАТО. Але його помилка несподівано стає блискучим ходом, і путін це помітив", – пишуть Джонатан Свит та Марк Тот у спільній колонці для американського видання The Hill.

Після зустрічі з 20 главами європейських держав та іншими офіційними особами на Українському саміті в Парижі 27 лютого Макрон відкрито обмірковував на пресконференції можливість відправки європейських військ в Україну, щоб допомогти Києву виграти війну проти росії.

Як зазначають автори, під час саміту не було прийнято жодного формального рішення, тому ця заява була досить суперечливою. Проте Макрон доніс до кремля послання щодо військ НАТО, що "нічого не можна виключати" і що "ми зробимо все можливе, щоб не дати росії перемогти в цій війні".

Послання Макрона насправді мало двох адресатів: Вашингтон і москву. Його терпіння щодо фінансування України з боку Капітолійського пагорба вичерпалося. "Чи повинні ми віддати наше майбутнє на відкуп американському електорату? – запитав він. – Моя відповідь – ні. Не будемо чекати на результат".

Послання Макрона путіну полягало в тому, що він не дозволить Україні програти, а отже, продовжувати війну безглуздо.

Експерти вважають, що обидва послання були сильними. Але Макрон, який завжди був геополітичним опортуністом, не зміг спочатку отримати підтримку з боку НАТО або інших європейських країн, присутніх на саміті. Виступивши зі своїми меседжами до досягнення консенсусу з боку інших європейських лідерів, на думку авторів, Макрон припустився тактичної помилки.

кремль відреагував негайно, попередивши, що "конфлікт між росією і очолюваним США військовим альянсом НАТО буде неминучим, якщо європейські члени НАТО відправлять війська воювати в Україну". Згодом, під час свого звернення "Про становище країни", путін попередив, що військове втручання Заходу в Україну "може призвести до ядерної ескалації".

У відповідь путіну Німеччина, Польща, Фінляндія і Швеція швидко дистанціювалися від французького президента. Глава НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "Альянс не планує відправляти війська в Україну". Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прямо заявив: "Президент Байден із самого початку цього конфлікту висловлювався абсолютно чітко: американські війська не будуть виконувати там бойову роль".

Як зауважують автори, знову знайома загроза ядерної ескалації, що виходить від кремля, налякала Європу, залишивши Макрона наодинці з армією одного. Принаймні, так здавалося спочатку.

На думку Джонатана Свита та Марка Тота, оскільки Америка відмовляється від своєї лідерської ролі в НАТО в Європі, помилка Макрона насправді має певні переваги як ширша частина стратегічного аргументу. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас стала на бік французького президента, заявивши, що "все на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна".

Цю думку підтримав президент Чехії Петр Павел, який заявив: "Не повинно бути жодних обмежень щодо можливостей підтримки України... Я за те, щоб шукати нові шляхи, зокрема продовжувати дискусію про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні".

Навіть Канада, за словами міністра оборони Білла Блера, висловлює готовність відправити війська в Україну, хоча і в небойовій ролі, "далеко від лінії фронту".

Макрон явно щось почав, вважають експерти, і він не збирається відступати. Він посилив своє послання в Празі 5 березня, заявивши, що "Європа була розрізана навпіл боягузтвом, бажанням однієї частини Європи не бачити труднощів іншої, віддати її долю на поталу тоталітаризму".

Ця різка заява Макрона, на думку авторів, безсумнівно, була пострілом у канцлера Німеччини Олафа Шольца, який продовжує чинити опір розгортанню крилатих ракет Taurus в Україні, незважаючи на підтримку німецьких законодавців.

Шольц наводив безліч виправдань. За його словами, Україні потрібні "боєприпаси на всі можливі відстані, але не обов'язково ця штука [Taurus] з Німеччини". Він також заявив, що не може дати Україні "зброю з дальністю стрільби 500 км, яка в разі неправильного використання може вразити певну ціль десь у москві... Неприйнятно постачати систему озброєнь, здатну досягати великих відстаней, не думаючи про те, як її контролювати. Якщо ви хочете контролювати, то це працює тільки за участю німецьких солдатів, тому для мене це не обговорюється".

Як зауважують автори, росія явно налякана позицією Макрона. Нещодавні погрози путіна були посилені заступником голови Ради безпеки рф Дмітрієм Мєдвєдєвим. Стоячи перед картою Європи, на якій була зображена крихітна Україна розміром зі штат Мен з центром у Києві, він заявив, що сама ідея української незалежності "повинна зникнути назавжди".

Джонатан Свит та Марк Тот наголошують, що додатковий коментар Мєдвєдєва про те, що "кордони росії ніде не закінчуються", є чітким сигналом для США і НАТО, який вони повинні сприймати серйозно. росія має стратегічний план, який не зупиняється на Україні. путін має намір возз'єднати весь колишній Радянський Союз. Він пише про це, він говорить про це, а холуї його режиму повторюють це і діють відповідно до цього.

Минулого тижня Молдова знову опинилася під прицілом путіна, коли Конгрес депутатів Придністров'я офіційно звернувся до кремля з проханням захисту.

Автори переконані, що путін на цьому не зупиниться. білорусь і росія продовжують демонструвати погані наміри щодо Польщі, намагаючись втягнути її у збройний конфлікт.

На думку Джонатана Свита та Марка Тота, Макрон натискає на кнопки і змушує західних лідерів відчувати себе все більш незручно. Їх потрібно підштовхувати, щоб створити відчуття невідкладності. Брудний маленький секрет став надбанням громадськості, що "чоботи на землі" можуть знадобитися, якщо росія буде здатна загрожувати Києву.

За словами авторів, відхід України з Авдіївки, гостра нестача артилерійських боєприпасів, постійний потік російських солдатів і техніки в Україну, а також втома західної громадськості від України роблять цей найгірший із можливих сценаріїв все більш вірогідним.

Україна – остання лінія оборони Заходу. Нові партнери НАТО це розуміють. Країни, які колись були підкорені російським пануванням, не збираються стояти осторонь і чекати, поки росія знову їх поглине. Ось чому "просто достатньо" в Україні більше не є достатнім. Настав час відновити доктрину Пауелла і взятися за справу. Напівзаходами війну не виграти. Заходу потрібен план і меседж для росії: Україна не зазнає поразки, і всі варіанти на столі.

"Помилка Макрона блискуче вивела це на перший план", – вважають Джонатан Свит та Марк Тот.

Джерело: The Hill