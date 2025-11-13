Макрон може запросити Сі Цзіньпіна на саміт G7 у Франції

Франція розглядає можливість запросити голову КНР Сі Цзіньпіна на саміт G7, який відбудеться 2026 року.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ідея запросити китайського лідера на саміт G7 у Франції обговорюється на закритому рівні.

При цьому, президент Франції Еммануель Макрон планує візит до Китаю в грудні. У Єлисейському палаці зазначили, що країна прагне розвивати співпрацю з великими державами, готовими сприяти стабілізації глобальних процесів.

Якщо запрошення Сі Цзіньпіна відбудеться, це стане сміливим кроком для Парижа. На тлі ослаблення внутрішньої підтримки влади Франція намагається зміцнити позиції в міжнародній політиці.

Макрон, за даними ЗМІ, розраховує переосмислити формат G7, який втрачає актуальність і все частіше виключає країни, з якими готовий працювати президент США Дональд Трамп.

У 2019 році Париж уже запрошував зовнішніх гостей на зустріч лідерів G7, однак пропозиція запросити главу Китаю може викликати суперечки серед учасників. Джерела зазначають, що Берлін загалом підтримав ідею, але не виключено, що Вашингтон відреагує насторожено. Відносини між країнами G7 і Пекіном залишаються напруженими через торгівельні розбіжності та обмеження експорту критичних компонентів.