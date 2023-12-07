Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill

Американське видання The Hill опублікувало матеріал про хід дискусії чи радше сварки республіканців з демократами в Сенаті щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам у Тихоокеанському регіоні. Республіканці наполягають на захисті південного кордону, тоді як демократи чомусь категорично відмовляються йти на компроміс заради ухвалення допомоги Києву.

"Лідери республіканців у Сенаті напередодні ключового процедурного голосування закликали своїх колег з Демократичної партії заблокувати законопроєкт про надання Україні військової та зовнішньої допомоги на суму понад 61 мільярд доларів, оскільки він не включає реформи імміграційної системи та системи надання притулку. Будь-які надії на ухвалення законопроєкту цього тижня були зруйновані, коли на присвяченому війні в Україні засекреченому брифінгу розгорілися пристрасті, а сенатори почали кричати про безпеку кордонів", – пише The Hill.

Тепер республіканці в Сенаті заявляють, що відхилять відчайдушну пропозицію лідера сенатської більшості Чака Шумера винести на голосування запит президента Байдена про надзвичайну зовнішню допомогу разом із двопартійним законопроєктом про припинення ланцюга постачання фентанілу і гарантією того, що республіканці зможуть запропонувати першу поправку про безпеку кордонів.

Як зауважує The Hill, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (штат Кентуккі) закликав колег-республіканців проголосувати проти пропозиції продовжити роботу над законопроєктом, наполягаючи на тому, щоб основні імміграційні та політичні реформи були включені у будь-який пакет, який Шумер винесе на розгляд Сенату.

Відповідаючи на запитання про план Шумера об'єднати запит президента Байдена про виділення грошей для України та Ізраїлю з двопартійним Законом про заборону фентанілу і дозволити республіканцям запропонувати першу поправку до законопроєкту, Макконнелл сказав, що він хоче, аби питання безпеки кордонів було частиною базового законопроєкту.

"Вони не хочуть мати справу з безпекою кордонів у контексті додатку до законопроєкту. Ми хочемо, тому що знаємо, що це гарантує результат", – пояснив Макконнелл щодо реформи політики надання притулку.

За словами Шумера, переговори в Сенаті щодо безпеки кордонів зірвалися, коли сенатор Джеймс Ленкфорд (штат Оклахома) вніс на розгляд пропозицію, яка значною мірою повторювала реформи, передбачені ухваленим Палатою представників Законом про захист кордонів (H.R. 2).

Як стверджує Шумер, спікер Майк Джонсон (республіканець, штат Луїзіана) сказав йому в телефонній розмові минулого тижня, що не може провести через Палату представників будь-яке фінансування для України, якщо воно не буде поєднане з ухваленою Палатою представників імміграційною реформою, яка не отримала жодного голосу від демократів.

The Hill пише, що Шумер запропонував також включити фінансування на захист синагог, мечетей та інших неприбуткових організацій від осквернення до законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпеки кордонів.

"Якщо вони вважають, що безпека кордонів має бути частиною допомоги Україні, яка є життєво важливою для нашої країни, нехай запропонують поправку, яка може набрати 60 голосів. І саме тому я сподіваюся, що вони проголосують за пропозицію продовжити роботу, тому що я даю їм цю нову можливість поставити будь-яку поправку на голосування, – сказав він. – Якщо вони не можуть прийняти цю пропозицію, тоді що відбувається? Тоді ми повинні просто голосувати тільки по Україні".

Шумер також заявив, що будь-яка республіканська поправка до законопроєкту про безпеку кордонів повинна набрати 60 голосів. Помічник республіканця в Сенаті, однак, відкинув пропозицію Шумера як "несерйозну", зазначивши, що вона не отримає дев'ять голосів республіканців, необхідних для її просування.

У вівторок голова Комітету Сенату з питань асигнувань Петті Мюррей (республіканка від штату Вашингтон) представила пакет додаткового фінансування у розмірі 110,5 мільярдів доларів для надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, гуманітарної допомоги Газі, Західному берегу річки Йордан та Україні, а також для інвестування в промислову базу США з метою збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

Сенатор Роджер Вікер, провідний республіканець у Комітеті Сенату з питань збройних сил і головний прихильник збільшення військової допомоги Україні, заявив у вівторок, що не голосуватиме за продовження розгляду законопроєкту. Сенаторка Сьюзан Коллінз (республіканка), заступниця голови Комітету з питань асигнувань, також висловила своє небажання голосувати за нього без угоди про безпеку кордонів. "Нам потрібен пункт про безпеку кордонів, і, наскільки я розумію, ці переговори все ще тривають, тож ми побачимо, що станеться", – сказала вона.

The Hill констатує, що пристрасті закипіли у вівторок під час засекреченого брифінгу сенаторів, коли Макконнелл попросив запросити сенатора Ленкфорда для обговорення вимог республіканців щодо скорочення кількості мігрантів, які перетинають американо-мексиканський кордон.

Шумер звинуватив Макконнелла в тому, що він зірвав зустріч. "Вона була зірвана лідером Макконнеллом. Першим питанням, замість того, щоб поставити його нашим учасникам, він закликав Ленкфорда виступити з п'ятихвилинною промовою про переговори щодо кордону, а це зовсім не було метою зустрічі", – згадував згодом Шумер. За словами останнього, республіканцям не сподобалась його пропозиція внести першу поправку до законопроєкту, щоб включити до нього питання про кордон.

Обізнані щодо зустрічі джерела видання у Сенаті повідомили, що сенатори Том Коттон (республіканець) і Кевін Крамер (республіканець) на брифінгу висловили своє розчарування тим, що офіційні особи не приділили більше уваги ситуації на південному кордоні. Республіканці Сенату залишили зустріч, розлючені тим, що вона не висвітлила нічого нового і не надала інформації про можливість військового прориву в Україні.

"Я запитав генерала Брауна про його найкращу військову пораду. Чи є підтримка України та Ізраїлю достатньо важливою, щоб демократи могли принаймні розглянути можливість неохоче підтримати певну безпеку південних кордонів? Він хотів поговорити про Україну", – заявив Крамер, маючи на увазі голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Сі Кея Брауна-молодшого.

Він сказав, що Шумер "збожеволів" через лінію запитань про важливість безпеки кордонів у порівнянні з війнами в Ізраїлі та Україні. А також заявив, що поправка, яку Шумер дозволить республіканцям запропонувати до пакету надзвичайної зовнішньої допомоги, "не пройде, тому що кожен демократ проголосує проти неї, адже їм начхати на наш південний кордон". "Це бісить. Він збирається вбити цей законопроєкт своїм небажанням мати справу з південним кордоном", – переконує Крамер.

Джерело: The Hill