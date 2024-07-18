Жителі Естонії зібрали на відновлення української дитячої лікарні "Охматдит" €60 тисяч

Збір коштів розпочався відразу після повідомлення про ракетний удар рф по лікарні.

Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву у розмірі €60 тисяч від жителів Естонії на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару рф.

Про це повідомляє ERR.

Збір коштів розпочався відразу після повідомлення про ракетний удар рф по лікарні.

За словами керівника Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інни Крамер, сума у 60 тисяч євро не остаточна. Збір пожертвувань буде продовжено доти, доки київська лікарня цього потребує.

Зв'язок між Фондом допомоги Талліннської дитячої лікарні та київською лікарнею "Охматдит" здійснює Інна Караульщикова, засновниця неприбуткового об'єднання "Лелека", яке допомагає українським біженцям в Естонії, а також цивільному населенню в Україні.

За її словами, зараз "Охматдит" намагається максимально оперативно відновити роботу і розставити пріоритети, щоб оптимально розподілити допомогу, що надходить.

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом рф.

Нагадаємо, очільник російського міністерства закордонних справ Сєргєй Лавров та постійний представник рф в ООН Васілій Нєбєнзя озвучили різні версії щодо ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Відповідні фрагменти їхніх виступів показав постпред України в ООН Сергій Кислиця.