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ПОЛІТИКА

росіяни забрехалися в ООН про удар по Охматдиту – Кислиця

18 липня 2024, 10:01
росіяни забрехалися в ООН про удар по Охматдиту – Кислиця
Фото: ukrinform.ua
росіяни не звірили свої версії події.

Очільник російського міністерства закордонних справ Сєргєй Лавров та постійний представник рф в ООН Васілій Нєбєнзя озвучили різні версії щодо ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Відповідні фрагменти їхніх виступів показав постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Український дипломат нагадав, що під час засідання Ради безпеки ООН 9 липня Нєбєнзя сказав, що "не росія вдарила по Охматдиту", а в лікарню влучила ракета ППО".

"На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", – заявив тоді представник рф.

Далі Кислиця навів слова Лаврова, який озвучив версію, що на лікарню впали уламки російської ракети.

"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий медзаклад у Києві "Охматдит", – сказав Лавров 17 липня.

Постпред України, коментуючи нестиковки росіян, зазначив, що "ще у лютому 2022 року радив Нєбєнзі частіше набирати свого шефа у москві і звіряти з ним свої побрехеньки".

"Так, що там про "характерне оперення" самотньої ракети? Може Орвелл про таке також писав, васілій"? – зіронізував Кислиця, зробивши відсилку до того, як напередодні висміяв Лаврова за недолуге цитування твору англійського письменника "Колгосп тварин".

війнаООНЛавровОхматдитКислиця

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