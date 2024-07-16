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ПОЛІТИКА

Латвія зробить внесок на підтримку українських медичних закладів

16 липня 2024, 20:29
Латвія зробить внесок на підтримку українських медичних закладів
Фото: з вільних джерел
Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.

Латвія планує виділити 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів. 

Проєкт відповідного документа 16 липня ухвалив уряд Латвії.

Про це повідомляє латвійське МЗС.

Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії для підтримки роботи українських медичних закладів.

Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці з українськими колегами та посольствами збирає інформацію про нагальні потреби в ліках, медичних виробах та обладнанні, а також працює над організацією чергової партії пожертвувань для українських закладів охорони здоров'я. 

Нагадаємо, днями Литва перерахувала €1 мільйон на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

ЛатвіяОхматдитмедзакладдопомога Україні

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