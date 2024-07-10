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ПОЛІТИКА

Литва перерахувала €1 мільйон на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві

10 липня 2024, 16:29
Литва перерахувала €1 мільйон на відновлення дитячої лікарні
Фото: з вільного доступу
"Єдиний спосіб зупинити державу-терориста – це збільшення підтримки задля перемоги України".

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна передала 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту" після російської ракетної атаки. Про це вона написала у своєму Twitter.

"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та інших медичних закладів, які по-варварський й умисно обстріляла Росія. Єдиний спосіб зупинити державу-терориста – це збільшення підтримки задля перемоги України. Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України – це змусити агресора заплатити", – зазначила Шимоніте.

Нагадаємо, експерти Bellingcat довели, що в лікарню "Охматдит" влучила російська ракета Х-101, спростовуючи російські фейки про українську ППО.

ЛитваОхматдит

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