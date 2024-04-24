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Велика Британія закликає країни НАТО збільшити цільові витрати на оборону до 2,5% ВВП – Politico

24 квітня 2024, 16:11
Велика Британія закликає країни НАТО збільшити цільові витрати на оборону до 2,5% ВВП – Politico
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що це матиме "реальне значення".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що військовий блок НАТО має збільшити цільові витрати на оборону для країн-членів до 2,5% ВВП.

Про це пише Politico.

"Ми вважаємо, що це має бути 2,5%. Ми вважаємо, що в більш небезпечному світі це має сенс", ‒ сказав він.

Наразі очікується, що країни НАТО витрачатимуть 2% свого ВВП на оборону, зокрема 18 членів оголосили про такі наміри. 

Шаппс заявив, що це матиме "реальне значення", якщо інші члени Альянсу досягнуть нової цілі, запропонованої Лондоном.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів на оборону для своєї країни протягом наступних шести років. Очільник уряду хоче, щоб оборонна промисловість країни базувалася "на воєнній основі". Сполучене Королівство каже, що цей крок дозволить збільшити його оборонний бюджет до еквівалента 2,5% ВВП (до 87 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно) до кінця десятиліття. 3 млрд з яких гарантовані для України "так довго, як це буде потрібно".

оборонний бюджетВелика Британіяросія окупантивійна в Україні

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