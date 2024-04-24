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Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями

24 квітня 2024, 10:53
Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями
Фото: УНН
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже найближчими тижнями.

Про це в ефірі телеканалу повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити", - заявив Подоляк.

Він додав, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.

Ми також писали, що Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

 

посолВелика БританіяВалерій Залужний

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