Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже найближчими тижнями.

Про це в ефірі телеканалу повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити", - заявив Подоляк.

Він додав, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.

Ми також писали, що Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.