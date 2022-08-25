Google розгорне кампанію по боротьбі з дезінформацією про українських біженців у ЄС

Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках на власній платформі Google YouTube, а також у Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин

Google запустить кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в Польщі, Словаччині та Чехії.

"Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне кампанію із протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії, ґрунтуючись на дослідженні психологів з двох британських університетів”, - йдеться у матеріалі Reuters.

Зазначається, що у співпраці із Jigsaw психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні відео, призначені для "щеплення" людей проти шкідливого контенту у соціальних мережах.



"Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках на власній платформі Google YouTube, а також у Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин", - пояснює Reuters.

Мета цієї кампанії - “вибудувати стійкість до антиміграційних наративів у партнерстві із місцевими недержавними організаціями, науковцями, експертами у галузі дезінформації”.

Очікується, що ця інформаційна кампанія триватиме один місяць.