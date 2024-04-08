Трамп відкидає звинувачення у фейкових новинах про план зупинити війну в Україні та передати територію росії

"Це все фейкові новини від Washington Post", заявив радник Трампа

В оточенні кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа назвали "фейком" повідомлення The Washington Post про те, що в нього є "секретний план" завершення війни в Україні, який нібито передбачає "здачу" росії Криму та Донбасу.

Про це сказав радник Джейсон Міллер в інтерв'ю The New York Post.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це. Президент Трамп – єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про продовження вбивств", – сказав радник.

За словами Міллера, його бос не погодиться на мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

Нагадаємо, що у статті WP містився коментар від прессекретаря кампанії Трампа Кароліни Левітт, яка зазначила, що "будь-які спекуляції щодо плану президента Трампа походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".

У лютому, виступаючи на передвиборчому мітингу, Трамп заявив, що зробить для України більше, ніж діючий президент Джо Байден. На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, обіцянки Трампа "закінчити війну за 24 години" є частиною передвиборчої кампанії, а сам експрезидент – попри неадекватність та непрогнозованість – може дати Україні всю необхідну зброю.

У той час як окремі західні лідери зуміли еволюціонувати після двох років російсько-української війни, американський президент Джо Байден не змінився. "Не допустити ескалації конфлікту за всяку ціну" і будь-що уникнути зіткнення США з росією – основний зміст політики його адміністрації.