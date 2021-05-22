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Netflix планує займатися відеоіграми та шукає експертів

Прагнення компанії пов’язане з посиленням конкуренції на ринку стрімінґових сервісів
Netflix у пошуках експертів для розширення своєї діяльності на відеоігри, адже стрімінґовий сегмент стає дедалі більш конкурентним, а кількість нових користувачів скорочується.
Netflix планує займатися відеоіграми та шукає експертів Фото: з вільних джерел

Наразі компанія шукає людину, яка б могла координувати роботу Netflix на ринку відеоігор, повідомляє "Економічна правда". З цією метою, повідомляє агентство, Netflix протягом останніх тижнів зв’язувався з досвідченими гравцями галузі.

Прагнення компанії пов’язане з посиленням конкуренції на ринку стрімінґових сервісів та уповільненням приросту нових підписників. Водночас, саме ігрова індустрія зазнала потужного попиту за часи пандемії та карантинних обмежень.

Згідно звіту The Information, компанія розглядає можливість пропонувати пакети ігор у форматі підписки. Наразі таку схему використовує Apple Arcade, що дозволяє грати в ігри за передплатою без реклами та в офлайн-режимі.

В агентстві додали, що Netflix також планує виключити рекламу з запропонованих ігор, проте деталі щодо стратегії компанії наразі відсутні.

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22 05 2021 12:05
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