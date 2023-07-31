росія поширює пропаганду через відеоігри – The New York Times

рф почала використовувати такі відеоігри,як Minecraft та World of Tanks, а також платформи для дискусій.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"В Minecraft, популярній грі, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за окупований із січня Соледар, опублікувавши відео гри в найпопулярнішій соціальній мережі росії ВКонтакте", - пише видання.

Також на каналі російської версії гри World of Tanks вшанували 78-му річницю поразки нацистської Німеччини, показавши відтворення параду танків Радянського Союзу в москві, що пройшов у 1945 році.

На популярній платформі для створення ігор Roblox відтворили віртуальне святкування дня росії.

Ці ігри та суміжні платформи для дискусій, як-от Discord і Steam, стають онлайн-засобами для російської агітації. Там поширюють пропаганду, якою кремль намагається виправдати війну в Україні. Цільова аудиторія – молодь, додають в The New York Times.

"Світ ігор насправді є платформою, яка може впливати на громадську думку, охоплювати різну аудиторію, особливо молодь", – розказала дослідниця ActiveFence компанії з кібербезпеки Таня Беккер.

Президент Microsoft Бред Сміт в квітні цього року оголосив, що служби безпеки компанії виявили нещодавні спроби росії "в основному проникнути в деякі з цих ігрових спільнот". Він посилався на приклади в Minecraft і у дискусійних групах Discord.

"Правду кажучи, це не те, про що нам варто хвилюватися. Ви знаєте, це просто гарне місце для них, щоб поширити інформацію", – заявив Сміт.

Керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс також заявив, що російські військові сили, вагнерівці, просували "зловмисні наративи" в Discord і Steam. Таким чином, вони висловили підтримку поглядів кремля:

"Пропаганда в основному прагне зробити Вагнера та російську армію холодними та загрозливими".

В Microsoft відмовилися реагувати на коментарі своїх керівників або відповідати на запитання щодо російських прикладів пропаганди. Там зазначили лише те, що контент, який порушує стандарти онлайн-спільноти для дискусій щодо відеоігор, вони переглядають.

Деякі матеріали відображають погляди "простих росіян", інші приклади свідчать про можливу участь уряду росії.

Загалом діяльність кремля у відеоіграх демонструє, наскільки наполегливо уряд рф намагався досягти своїх політичних цілей, використовуючи західні соціальні медіа, попри дипломатичну та економічну ізоляцію росії, наголошують у виданні.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в Microsoft оголосили, що призупиняють продаж нових продуктів і послуг в росію, але росіяни продовжують знаходити способи використовувати для пропаганди популярні відеоігри та такі сайти, як-от Discord і Steam.