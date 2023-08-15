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Netflix почне стримінг відеоігор

15 серпня 2023, 17:01
Netflix почне стримінг відеоігор
Компанія Netflix Inc запускає в тестовому режимі стримінг відеоігор на телевізорах і персональних комп'ютерах.

Про це йдеться в прес-релізі Netflix.

Функція наразі доступна невеликій кількості користувачів в Канаді і Британії. І працює лише на телевізійних пристроях, але протягом наступних тижнів почнеться трансляція і на ПК.

Під час тестування можна випробувати нові можливості у двох іграх: Oxenfree від Night School Studio, ігрової студії Netflix, та Molehew's Mining Adventure.

Вже під час трансляції ігор по телевізору можна буде користуватися  смартфоном як контролером, а хмарний геймінг на ПК, через сайт Netflix, можливий за допомогою клавіатури і миші.

Серед пристроїв, що підтримують нововведення, - потокові медіаплеєри Amazon Fire TV і Chromecast від Google TV, а також телевізори LG, Samsung Smart TV, Roku, Nvidia Shield TV і Onn від Walmart. Згодом цей список буде поповнюватися, зазначається в публікації Netflix.

Раніше Netflix заявив, що буде підтримуватиме українське кіно.
NETFLIXстримінгвідеоігри

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