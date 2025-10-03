Маск розгорнув кампанію проти Netflix через трансгендерного персонажа

Мільярдер опублікував десятки дописів із критикою компанії, акції Netflix впали.

Найбагатша людина світу Ілон Маск розгорнув кампанію проти Netflix, звинувативши платформу у "промиванні мізків дітям" і закликавши своїх 227 млн підписників у мережі X відмовитися від підписок.

Як пише The Guardian, приводом став уривок з анімаційного серіалу "Глухий кут: Парк паранормальних явищ", де один із героїв заявляє, що він трансгендер.

Попри те, що серіал закрили ще у 2023 році після виходу 20 епізодів, Маск опублікував понад два десятки постів із хештегами “скасувати Netflix”. Він поширював меми, критикував політику найму компанії та звинувачував її у просуванні "трансгендерної пропаганди".

Актор Зак Барак, який озвучував персонажа Барні та став першим відкрито трансгендерним актором у кіновсесвіті Marvel, відповів Маску:

"Можете скільки завгодно боятися, але діти та батьки казали мені, що це врятувало їм життя", — написав він.

Фінансовий ефект не забарився: після перших публікацій Маска акції Netflix знизилися на 2,4%, а загалом за п’ять днів — на 4,4%, попри зростання індексу Nasdaq.

Режисер серіалу Геміш Стіл, який раніше критикував консервативного активіста Чарлі Кірка, після хвилі гомофобних і антисемітських повідомлень зробив свій акаунт приватним.

Це не перший скандал навколо Netflix. У 2020 році платформу критикували через фільм "Милашки", а у 2021-му вона захищала стендап-коміка Дейва Шапелла після його висловлювань щодо трансгендерів.

Попри гучні заклики до бойкоту, Netflix офіційно не коментує ситуацію. Ба більше, за даними квартального звіту, компанія продемонструвала 46% зростання прибутків — до $3,1 млрд.

Особистий контекст додає історія доньки Маска Вівіан Вілсон, яка у 2022 році юридично змінила ім’я та стать і публічно заявила про розрив стосунків із батьком через його анти-трансгендерну позицію. Сам Маск тоді заявив, що “втратив сина” через “ідеологію пробудженого розуму”.