Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Маск розгорнув кампанію проти Netflix через трансгендерного персонажа

03 жовтня 2025, 16:32
Маск розгорнув кампанію проти Netflix через трансгендерного персонажа
Фото: з вільних джерел
Мільярдер опублікував десятки дописів із критикою компанії, акції Netflix впали.

Найбагатша людина світу Ілон Маск розгорнув кампанію проти Netflix, звинувативши платформу у "промиванні мізків дітям" і закликавши своїх 227 млн підписників у мережі X відмовитися від підписок.

Як пише The Guardian, приводом став уривок з анімаційного серіалу "Глухий кут: Парк паранормальних явищ", де один із героїв заявляє, що він трансгендер.

Попри те, що серіал закрили ще у 2023 році після виходу 20 епізодів, Маск опублікував понад два десятки постів із хештегами “скасувати Netflix”. Він поширював меми, критикував політику найму компанії та звинувачував її у просуванні "трансгендерної пропаганди".

Актор Зак Барак, який озвучував персонажа Барні та став першим відкрито трансгендерним актором у кіновсесвіті Marvel, відповів Маску:
"Можете скільки завгодно боятися, але діти та батьки казали мені, що це врятувало їм життя", — написав він.

Фінансовий ефект не забарився: після перших публікацій Маска акції Netflix знизилися на 2,4%, а загалом за п’ять днів — на 4,4%, попри зростання індексу Nasdaq.

Режисер серіалу Геміш Стіл, який раніше критикував консервативного активіста Чарлі Кірка, після хвилі гомофобних і антисемітських повідомлень зробив свій акаунт приватним.

Це не перший скандал навколо Netflix. У 2020 році платформу критикували через фільм "Милашки", а у 2021-му вона захищала стендап-коміка Дейва Шапелла після його висловлювань щодо трансгендерів.

Попри гучні заклики до бойкоту, Netflix офіційно не коментує ситуацію. Ба більше, за даними квартального звіту, компанія продемонструвала 46% зростання прибутків — до $3,1 млрд.

Особистий контекст додає історія доньки Маска Вівіан Вілсон, яка у 2022 році юридично змінила ім’я та стать і публічно заявила про розрив стосунків із батьком через його анти-трансгендерну позицію. Сам Маск тоді заявив, що “втратив сина” через “ідеологію пробудженого розуму”.

дітимультфільмиІлон МасктрансгендериNETFLIX

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється