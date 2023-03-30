Netflix підтримуватиме українське кіно

Стрімінгова компанія Netflix надасть гранти на підтримку українського кінематографа.

Компанія надасть гранти на постпродакшн у розмірі $10000

на кожен проєкт українських художніх і документальних фільмів.

Про це розказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Про це він написав Telegram-каналі.

Ініціатива, що підтримується фондом Netflix Fund for Creative Equity, пропонує фінансову допомогу українським митцям для створення нових робіт та підтримки в постпродакшні вже наявних проєктів. Крім того, митці отримають доступ до навчання у European Audiovisual Entrepreneurs та New York Film Academy, розказав міністр культури та інформаційної політики.

"Нова програма підтримки Української кіноакадемії для обраних проєктів, яка включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі $10,000 для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшену від New York Film Academy", - додав Олександр Ткаченко.