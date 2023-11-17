Найдорожчий український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде на Netflix

Мультфільм створили за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки.

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «"Мавка. Лісова пісня" 1 грудня зʼявиться на стримінговому сервісі Netflix.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Мультфільм створили за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки. Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт "ДахаБраха".

У квітні 2023 року український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції, обійшовши блокбастер "Шазам! Лють богів".