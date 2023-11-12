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CУСПІЛЬСТВО

Netflix зніме аніме про Термінатора

12 листопада 2023, 18:57
Netflix зніме аніме про Термінатора
Кадр з фільму "Термінатор: повстання машин"
На заході Netflix Geeked Week показали трейлер нового серіалу.

Стримінговий гігант Netflix разом із студією Production I.G знімуть аніме "Термінатор".

Про це пише The Verge.

На заході Netflix Geeked Week показали трейлер нового серіалу.

Анімаційна студія Production I.G працювала над легендарним аніме 1995 року "Привид у латах". Режисером "Термінатора" стане Масасі Кудо. Поки що серіал не має офіційної назви. Очікують, що він матиме вісім епізодів.

Ось що відомо про сюжет. 2022 рік. Десятиліттями точиться майбутня війна між кількома людьми, що вижили, та нескінченною армією машин.

1997 рік. Штучний інтелект, відомий як Skynet, став самосвідомим і почав війну проти людства. Між майбутнім і цим минулим опинилася жінка-воїн, що подорожує в часі, щоб змінити долю людства. Вона прибуває в 1997 рік, щоб захистити вченого на імʼя Малкольм Лі, який працює над запуском нової системи штучного інтелекту, що конкуруватиме зі Skynet. На Малкольма полює невблаганний убивця з майбутнього, який назавжди змінює долю його трьох дітей.

Наразі дата премʼєри аніме "Термінатор" невідома.

NETFLIXТермінатор

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