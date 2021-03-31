Netflix пообіцяв досягти вуглецевої нейтральності до кінця 2022 року

У Netflix додали, що 50% її екологічного сліду припадає на виробництво фільмів

Стрімінгова платформа Netflix пообіцяла досягти вуглецевої нейтральності до кінця наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

"Ми повністю сподіваємось, що зможемо досягти цієї мети, попри те, що її дедлайн вже дуже близький", - заявила представниця компанії Емма Стюарт.

У Netflix додали, що 50% її екологічного сліду припадає на виробництво фільмів та телебачення, а на другому місці знаходяться корпоративні операції (40%). Стрімінг фільмів або серій через центри з обробки даних становить лише 5% викидів.

Компанія планує зменшити свої викиди вуглецевого газу, зокрема, через оренду офісів, де електроенергія подається з відновлювальної енергетики. Також Netflix планує заохочувати своїх співробітників користуватися громадським транспортом та пропонувати паркінги з зарядками для електрокарів.

Зазначається, що компанія встановлюватиме електричні батареї замість класичних дизельних генераторів у місцях, де триватимуть зйомки.

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