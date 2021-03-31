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Netflix пообіцяв досягти вуглецевої нейтральності до кінця 2022 року

У Netflix додали, що 50% її екологічного сліду припадає на виробництво фільмів
Стрімінгова платформа Netflix пообіцяла досягти вуглецевої нейтральності до кінця наступного року.
Netflix пообіцяв досягти вуглецевої нейтральності до кінця 2022 року Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

"Ми повністю сподіваємось, що зможемо досягти цієї мети, попри те, що її дедлайн вже дуже близький", - заявила представниця компанії Емма Стюарт.

У Netflix додали, що 50% її екологічного сліду припадає на виробництво фільмів та телебачення, а на другому місці знаходяться корпоративні операції (40%). Стрімінг фільмів або серій через центри з обробки даних становить лише 5% викидів.

Компанія планує зменшити свої викиди вуглецевого газу, зокрема, через оренду офісів, де електроенергія подається з відновлювальної енергетики. Також Netflix планує заохочувати своїх співробітників користуватися громадським транспортом та пропонувати паркінги з зарядками для електрокарів.

Зазначається, що компанія встановлюватиме електричні батареї замість класичних дизельних генераторів у місцях, де триватимуть зйомки.

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31 03 2021 09:56
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