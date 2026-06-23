Генсек ООН попередив про стрімке зростання енергоспоживання через ШІ

Гутерреш попередив, що без екологічного контролю розвиток штучного інтелекту може стати серйозним викликом для клімату.

Під час Лондонського тижня кліматичних дій генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що технологічні компанії повинні відкрито повідомляти про вплив своїх центрів обробки даних на довкілля, зокрема щодо використання водних ресурсів, викидів вуглецю та землекористування.

Про це повідомляє Reuters.

Гутерреш закликав компанії перевести всі дата-центри на відновлювані джерела енергії до 2030 року в межах нової Ініціативи ООН щодо екологічної прозорості у сфері штучного інтелекту. "Якщо ШІ має допомогти побудувати краще майбутнє, він повинен бути чесним щодо того, скільки це коштує нам зараз", – заявив він.

За словами генсека, до 2030 року дата-центри можуть споживати більше електроенергії, ніж усі країни світу, окрім п'яти найбільших, а їхнє річне споживання води може зрівнятися з обсягом, необхідним для забезпечення базових потреб 1,3 млрд жителів країн Африки на південь від Сахари.

Гутерреш також наголосив, що світ досі відстає від досягнення глобальних кліматичних цілей, розкритикував заклики до розширення використання викопного палива та назвав прискорене впровадження відновлюваної енергетики одним із найефективніших способів скорочення викидів парникових газів.