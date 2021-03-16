На Netflix буде більше україномовного контенту, – Ткаченко

В Україні розробляють низку змін, які стосуватимуться кіноіндустрії, зокрема напрацьовуватиметься спільне виробництво із західними партнерами.

Як передає "Укрінформ", про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом".

За словами міністра, в Україні модернізують саму інфраструктуру кіноіндустрії, а також запровадять систему рібейтів – це повернення коштів за вкладені іноземними компаніями гроші. Окрім того, розглядаються нові програми фінансування сфери кіно.

"Але один важливий момент я хотів би особливо акцентувати: нам вкрай потрібні фільми та серіали на українські теми, але не такі, де всі загинули, а де всі перемогли. Українською мовою, з українськими авторами, тому що це один зі способів просування наших наративів", – зазначив Ткаченко.

Для транслювання українських наративів в інтернеті Україна почне виробляти свою продукцію українською мовою для різних платформ — Megogo, Sweet TV, OTT, Netflix та інших.

"У законі про медіа ми передбачаємо регуляцію зокрема ОТТ-платформ. Ми збільшимо відсоток фільмів з українським дубляжем, зокрема на Netflix, або вироблених спеціально для цих платформ українською мовою", — додав Ткаченко.

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