Прем'єра фільму "Матриця-4" відбудеться в травні 2021 року
У фільмі зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс (Нео і Трініті), а також Ях'я Абдул-Матін II і Ніл Патрік Гарріс. Режисером фільму виступить Лана Вачовські, передає LB.ua.
Окрім того, до акторського складу приєднається виконавець головної ролі серіалу "Мисливець за розумом" Джонатан Грофф, а також актриса "Гри престолів" і "Залізного кулака" Джессіка Генвік.
Деталей сюжету поки що не розкривають.
Також повідомляють, що цього дня очікується прем'єра фільму «Джон Вік 4» Чада Стахелські, в якому головну роль грає теж Кіану Рівз.
Нагадаємо, що Американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе "Ірландець" у перший тиждень подивилися 26,4 млн глядачів, підключених до Netflix. Водночас лише п'ята частина з них додивилися його до кінця.
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