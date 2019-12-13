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Прем'єра фільму "Матриця-4" відбудеться в травні 2021 року

Зйомки стартують на початку 2020 року
Кінокомпанія Warner Bros анонсувала дату виходу четвертої частини фільму "Матриця". Прем'єра запланована на 21 травня 2021 року.
Прем Фото: WARNER BROS

У фільмі зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс (Нео і Трініті), а також Ях'я Абдул-Матін II і Ніл Патрік Гарріс. Режисером фільму виступить Лана Вачовські, передає LB.ua.

Окрім того, до акторського складу приєднається виконавець головної ролі серіалу "Мисливець за розумом" Джонатан Грофф, а також актриса "Гри престолів" і "Залізного кулака" Джессіка Генвік.

Деталей сюжету поки що не розкривають.

Також повідомляють, що цього дня очікується прем'єра фільму «Джон Вік 4» Чада Стахелські, в якому головну роль грає теж Кіану Рівз.

Нагадаємо, що Американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе "Ірландець" у перший тиждень подивилися 26,4 млн глядачів, підключених до Netflix. Водночас лише п'ята частина з них додивилися його до кінця.

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13 12 2019 12:40
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