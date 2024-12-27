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Борис Джонсон знявся в українській комедії

27 грудня 2024, 21:18
Борис Джонсон знявся в українській комедії
https://www.facebook.com/1plus1.Gorbunov
Стрічка вже стартувала в українському прокаті.

Екс прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон знявся в українському фільмі "Потяг у 31 грудня".

Про це на Facebook-сторінці написав виконавець однієї з ролей і продюсер фільму, ведучий Юрій Горбунов.

"Дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те що він погодився знятися в нашому фільмі. Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно", - йдеться в дописі. 

Горбунов виклав трохи фото і відео із закулісся фільму "Потяг в 31 грудня".

"Уже в усіх кінотеатрах!!", - додав продюсер. 

Нагадаємо, що восени Борис Джонсон закликав ввести британських "миротворців" в Україну.

 

фільмБорис Джонсон

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