Лише 18% глядачів додивилися до кінця новий фільм "Ірландець"
Про це повідомляє Business Insider, повідомляє "Громадське".
Прогнозується, що у перші 28 днів після запуску його подивляться 40 мільйонів глядачів.
Для порівняння, фільм від Netflix "Висока дівчина" у перший місяць подивилися 41 мільйон глядачів, а "Пташиний короб" за перший тиждень переглянули 45 млн. Останній за переглядами став рекордним за всю історію Netflix.
Нова кінострічка Мартіна Скорсезе "Ірландець" - один з основних претендентів на Оскар, нарівні з "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно і "Джокером" Тодда Філліпса. У головних ролях - Роберт Де Ніро (Ширан), Аль Пачіно (Хоффа) і Джо Пеші (Буфаліно).
У фільмі розповідається про діяча профспілок і мафіозі Френка Ширане на прізвисько "Ірландець", на рахунку якого загибель двадцяти п'яти гангстерів, у тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффи.
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