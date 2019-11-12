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Лише 18% глядачів додивилися до кінця новий фільм "Ірландець"

Нова кінострічка Мартіна Скорсезе "Ірландець" - один з основних претендентів на Оскар, нарівні з "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно і "Джокером" Тодда Філліпса
Американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе "Ірландець" у перший тиждень подивилися 26,4 млн глядачів, підключених до Netflix. Водночас лише п'ята частина з них додивилися його до кінця.
Лише 18% глядачів додивилися до кінця новий фільм "Ірландець" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Business Insider, повідомляє "Громадське".

Прогнозується, що у перші 28 днів після запуску його подивляться 40 мільйонів глядачів.

Для порівняння, фільм від Netflix "Висока дівчина" у перший місяць подивилися 41 мільйон глядачів, а "Пташиний короб" за перший тиждень переглянули 45 млн. Останній за переглядами став рекордним за всю історію Netflix.

 

Нова кінострічка Мартіна Скорсезе "Ірландець" - один з основних претендентів на Оскар, нарівні з "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно і "Джокером" Тодда Філліпса. У головних ролях - Роберт Де Ніро (Ширан), Аль Пачіно (Хоффа) і Джо Пеші (Буфаліно). 

У фільмі розповідається про діяча профспілок і мафіозі Френка Ширане на прізвисько "Ірландець", на рахунку якого загибель двадцяти п'яти гангстерів, у тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффи.

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11 12 2019 17:44
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