Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі
Поки серіал має робочу назву Agent King. Над ним працює донька та друг артиста Прісцила Преслі й Джон Едді, повідомляє "Громадське".
"Елвіс Преслі змінить свій білий комбінезон на реактивний рюкзак після того, як його залучать до таємної урядової шпигунської програми, щоб боротися з темними силами. А вдень він підтримуватиме свій образ Короля рок-н-ролу", - йдеться в повідомленні.
За словами Прісцили Преслі, її батько завжди мріяв стати супергероєм, боротися зі злочинністю та рятувати світ, а серіал дозволить йому це зробити.
Нагадаємо, що компанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.
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