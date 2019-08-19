Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі

Стримінговий сервіс Netflix анонсував комедійний мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі, який боротиметься зі злочинністю.

Поки серіал має робочу назву Agent King. Над ним працює донька та друг артиста Прісцила Преслі й Джон Едді, повідомляє "Громадське".

"Елвіс Преслі змінить свій білий комбінезон на реактивний рюкзак після того, як його залучать до таємної урядової шпигунської програми, щоб боротися з темними силами. А вдень він підтримуватиме свій образ Короля рок-н-ролу", - йдеться в повідомленні.

За словами Прісцили Преслі, її батько завжди мріяв стати супергероєм, боротися зі злочинністю та рятувати світ, а серіал дозволить йому це зробити.

Нагадаємо, що компанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.