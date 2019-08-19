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Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі

Над ним працює донька та друг артиста Прісцила Преслі й Джон Едді
Стримінговий сервіс Netflix анонсував комедійний мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі, який боротиметься зі злочинністю.
Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі Фото:variety.com

Поки серіал має робочу назву Agent King. Над ним працює донька та друг артиста Прісцила Преслі й Джон Едді, повідомляє "Громадське".

"Елвіс Преслі змінить свій білий комбінезон на реактивний рюкзак після того, як його залучать до таємної урядової шпигунської програми, щоб боротися з темними силами. А вдень він підтримуватиме свій образ Короля рок-н-ролу", - йдеться в повідомленні. 

За словами Прісцили Преслі, її батько завжди мріяв стати супергероєм, боротися зі злочинністю та рятувати світ, а серіал дозволить йому це зробити.

Нагадаємо, що компанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.

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