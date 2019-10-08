НОВИНИКомпанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Lego випустить конструктор за мотивами серіалу "Друзі"
У кожного персонажа буде і характерний йому предмет: синтезатор у Росса, піднос і чашка кави у Рейчел, мафін у Моніки, коробка з-під піци й "чоловіча сумка" у Джої, ноутбук в Чендлера, гітара у Фібі й мітла у Гантера
Фото з вільних джерел
Набір складається з 7 фігурок та 1719 деталей, включно з диваном на трьох, кріслом біля журнального столика, барною стійкою з кавовою машиною, чашками та їжею, повідомляє "Громадське".
У кожного персонажа буде і характерний йому предмет: синтезатор у Росса, піднос і чашка кави у Рейчел, мафін у Моніки, коробка з-під піци й "чоловіча сумка" у Джої, ноутбук в Чендлера, гітара у Фібі й мітла у Гантера.
Набір буде доступний для придбання з 1 вересня й коштуватиме 59,99 долара.
Нагадаємо, що конструктори Lego виготовлятимуть з еко-пластика - замість нафти матеріал для іграшок виготовлятимуть з цукрової тростини.
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