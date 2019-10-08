Lego випустить конструктор за мотивами серіалу "Друзі"

У кожного персонажа буде і характерний йому предмет: синтезатор у Росса, піднос і чашка кави у Рейчел, мафін у Моніки, коробка з-під піци й "чоловіча сумка" у Джої, ноутбук в Чендлера, гітара у Фібі й мітла у Гантера

Компанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.

Набір складається з 7 фігурок та 1719 деталей, включно з диваном на трьох, кріслом біля журнального столика, барною стійкою з кавовою машиною, чашками та їжею, повідомляє "Громадське".

У кожного персонажа буде і характерний йому предмет: синтезатор у Росса, піднос і чашка кави у Рейчел, мафін у Моніки, коробка з-під піци й "чоловіча сумка" у Джої, ноутбук в Чендлера, гітара у Фібі й мітла у Гантера.

Набір буде доступний для придбання з 1 вересня й коштуватиме 59,99 долара.

Нагадаємо, що конструктори Lego виготовлятимуть з еко-пластика - замість нафти матеріал для іграшок виготовлятимуть з цукрової тростини.