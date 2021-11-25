У КНДР студента засудили до смертної кари за поширення серіалу "Гра в кальмара"

Їх також виключать з партії. Швидше за все їх відправлять у вугільні шахти або відправлять до аграрного регіону країни, тож інші викладачі побоюються, що це може статися з ними, якщо розслідування доведе провину когось з їхніх студентів

У Північній Кореї засудили на смерть чоловіка, який привіз до країни копію серіалу "Гра в кальмара".

Про це повідомляє Radio Free Asiа.

Повідомляється, що засудили на смертну кару студента, який повернувся з Китаю з файлом серіалу на USB-носії, який він приховано провіз до країни. Та після того, як він продав копії серіалу кільком людям, включаючи інших студентів, його заарештувала одна зі спецслужб КНДР.

ЗМІ відзначає, що шість інших студентів, які просто переглядали серіал, засудили до п’яти років виправних робіт.

"Їх також виключать з партії. Швидше за все їх відправлять у вугільні шахти або відправлять до аграрного регіону країни, тож інші викладачі побоюються, що це може статися з ними, якщо розслідування доведе провину когось з їхніх студентів", - повідомило джерело RFA на умовах анонімності.

Зазначається, що у Північній Кореї діють суворі заборони на будь-які матеріали з Заходу або з Південної Кореї. Зокрема у КНДР заборонено переглядати іноземні медіа. Джерела RFA повідомляють, що після інциденту з серіалом спецслужби будуть ретельно перевіряти усі карти пам’яті та CD-диски.

Як повідомлялося, у жовтні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію» перед лицем ворожої політики США.