CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Північній Кореї засудили на смерть чоловіка, який привіз до країни копію серіалу "Гра в кальмара".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КНДР студента засудили до смертної кари за поширення серіалу "Гра в кальмара"
Їх також виключать з партії. Швидше за все їх відправлять у вугільні шахти або відправлять до аграрного регіону країни, тож інші викладачі побоюються, що це може статися з ними, якщо розслідування доведе провину когось з їхніх студентів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Radio Free Asiа.
Повідомляється, що засудили на смертну кару студента, який повернувся з Китаю з файлом серіалу на USB-носії, який він приховано провіз до країни. Та після того, як він продав копії серіалу кільком людям, включаючи інших студентів, його заарештувала одна зі спецслужб КНДР.
ЗМІ відзначає, що шість інших студентів, які просто переглядали серіал, засудили до п’яти років виправних робіт.
"Їх також виключать з партії. Швидше за все їх відправлять у вугільні шахти або відправлять до аграрного регіону країни, тож інші викладачі побоюються, що це може статися з ними, якщо розслідування доведе провину когось з їхніх студентів", - повідомило джерело RFA на умовах анонімності.
Зазначається, що у Північній Кореї діють суворі заборони на будь-які матеріали з Заходу або з Південної Кореї. Зокрема у КНДР заборонено переглядати іноземні медіа. Джерела RFA повідомляють, що після інциденту з серіалом спецслужби будуть ретельно перевіряти усі карти пам’яті та CD-диски.
Як повідомлялося, у жовтні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію» перед лицем ворожої політики США.
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